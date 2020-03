Algérie: Tournoi international de Ben Aknoun - Le Tunisien Abderrahman et l'Espagnole Aranzabal sacrés

Alger — Le Tunisien Wissam Abderrahman et l'Espagnole Naroa Aranzabal ont remporté le Tournoi international "Juniors" de Ben Aknoun, clôturé samedi au Tennis club Les Palmiers (Alger).

Chez les garçons, Abderrahman, tête de série N1, s'est imposé en finale devant le Marocain Walid Ahouda, tête de série N4, sur le score de 6-3, 6-3.

Pour sa part, Aranzabal a dominé l'Egyptienne Yasmine Ezzat, tête de série N1 et vice-championne d'Afrique des juniors, en finale féminine en deux sets (6-4, 6-3).

Les Algériens Aymen Ali Moussa et Bouchra Rehab Mebarki ont été éliminés en quarts de finale après leur défaite, respectivement devant le Marocain Walid Ahouda (5-7, 2-6) et l'Egyptienne Yasmine Ezzat (3-6, 5-7).

Le reste des joueurs algériens engagés ont été éliminés dès les premiers tours, à savoir Mohamed Ali Abibsi, Mohamed Forkane Lebdi, Mohamed Saïd Ounis et Brahim Soltani.

Lire aussi: Tournoi international de Ben Aknoun: le Marocain Ahouda et le Namibien Van Schalkwyk sacrés en double

La phase de qualification s'est déroulée samedi et dimanche derniers avec la participation de neuf Algériens (8 garçons et 1 fille), mais aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre le tableau final, dirigé par le juge arbitre international algérien Abderrahmane Chérifa qui dispose d'un white badge.

En double, le Marocain Walid Ahouda et son coéquipier namibien Connor Henry Van Schalkwyk ont remporté vendredi le tableau garçons, après leur succès devant le duo portugais composé de Tiago Pereira et Tomas Pinho au super tie-break.

Ahouda et Van Schalkwyk, têtes de série N1, ont concédé le premier set 2-6, avant de remettre les pendules à l'heure au second set 7-6 (4). Au super tie-break, décisif, le Marocain et le Namibien se sont imposés sur le score de 12-10.

Chez la gent féminine, le sacre est revenu aux Italiennes Anastasia Abbagnato et Virginia Ferrara, têtes de série N2, qui ont dominé dans un match à sens unique (6-1, 6-1) le duo classé tête de série N1 et composé de l'Espagnole Naroa Aranzabal et la Britannique Cheri Darley.