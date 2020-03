Afrique du Nord: L'Algérie condamne l'attentat terroriste et exprime sa solidarité avec la Tunisie

L'Algérie a condamné « avec force » l'attentat-suicide survenu, vendredi, aux Berges du Lac II de Tunis, exprimant son entière solidarité avec la Tunisie, a indiqué samedi le ministère algérien des Affaires étrangères.

« L'Algérie condamne avec force l'attentat terroriste qui a visé vendredi une patrouille de sécurité au Lac II de Tunis et exprime sa solidarité totale et inconditionnelle avec la Tunisie », ajoute la même source.

« L'Algérie assure la Tunisie, peuple et gouvernement, de son appui constant contre le projet terroriste et ses pourvoyeurs qui ont voulu, par cet acte lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses fortes institutions au lendemain d'une échéance politique et historique pour le peuple tunisien frère ».

L'Algérie présente ses condoléances à la famille du policier décédé dans cet attentat et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. « Nous restons convaincus de la capacité du peuple tunisien frère à vaincre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la solidité de ses institutions politiques et sécuritaires, les résidus du terrorisme et à éliminer ce fléau étranger à notre religion et à nos valeurs », a ajouté la même source.

L'attentat-suicide a entraîné la mort des deux assaillants qui ont pris pour cible une patrouille de sécurité dans le quartier des Berges du Lac II, près de l'ambassade américaine à Tunis, et blessé cinq policiers et un civil, légèrement. L'un des policiers est décédé de ses blessures.