Algérie: Mila - Moufida Baira...une parapentiste avide de "randonnées aériennes"

Mila — Adepte de l'activité sportive depuis son jeune âge et désireuse de se surpasser, Moufida Baira est la première femme parapentiste dans la wilaya de Mila.

Pharmacienne aux journées bien chargées, la jeune femme de 34 ans a succombé à la passion du vol libre et avoue à l'APS qu'elle a dû surmonter les obstacles psychologiques et sociaux avant de pouvoir pratiquer du parapente.

Désormais dans le club très sélecte des femmes parapentistes, Moufida se lance le défi de pratiquer sa passion dans plusieurs régions et de se lancer en vol libre pour mieux admirer les sites et les monuments sa région et d'autres.

"L'idée de suivre une formation en parapente est née de mon désir de me surpasser et de prouver que ce sport n'est pas l'exclusivité des hommes.

Et d'jouter : "Durant les années de ma scolarisation, j'ai pratiqué de nombreux sports collectifs. Je faisais partie des équipes scolaires de handball et de volleyball et j'ai continué sur la même lancée à l'université".

Revenant sur ses débuts dans la pratique du parapente, Moufida a souligné qu'elle cherchait avec une amie à s'inscrire à une formation à Annaba avant d'apprendre, fin 2018, qu'un club de parapente a été créé à Mila.

"J'ai pris immédiatement contact avec le club et j'étais parmi ses premiers adhérents. Ma famille s'y opposait catégoriquement et ne cessait d'évoquer la dangerosité de ce sport, mais j'ai tenu bon et je me suis lancée dans l'aventure".

Après des cours théoriques, la jeune femme a pu enfin franchir une autre étape, celle des cours pratiques et a volé dans les airs.

Le visage rayonnant de joie, la pharmacienne souligne encore : "Pratiquer le parapente c'est également se familiariser avec les lois de la gravitation et les maîtriser, connaître la direction et la vitesse du vent et puis le sentiment de liberté qui envahi le parapentiste alors qu'on contemple des paysages magnifiques et des sites éblouissants est indescriptible. Ce sentiment me fait souvent oublier tout danger".

La jeune sportive a effectué jusque là six (6) heures de vols libres et a plané avec son aile à 600 et 1300 mètres. Elle œuvre à se perfectionner dans cette discipline, assure-t-elle Selon le président et l'instructeur du club de vol libre de Mila, Ahmed Belmouhoub, la détermination de la parapentiste Moufida Baira lui a permis de se distinguer dans cette pratique sportive.

"C'est un sport qui exige de la patience, de la passion et un mental d'acier. A Mila, on comptabilise seulement 4 parapentistes", relève-t-il.

M.Belmouhoub a souligné que "la jeune parapentiste a œuvré à accompagner le club à ses débuts, à encourager l'équipe du club à aller de l'avant, à persévérer pour créer un espace convivial pour la pratique de cette activité sportive".

"La politique générale du secteur de la jeunesse et des sports vise à développer et élargir le cercle de la pratique des sports collectifs ou individuels parmi la gent féminine et la parapentiste Moufid Baira est en mesure d'encourager les jeunes femmes à adhérer aux diverses disciplines sportives", confie-t-il.