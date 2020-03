Cote d'Ivoire: Education inclusive - Une salle multimédia offerte à l'Institut des Aveugles de Yopougon

Vingt-et-un ordinateurs de bureau, une imprimante braille et une connexion internet gratuite dans une salle multimédia entièrement rénovée et aménagée. C'est le don de la Fondation Mtn-Ci aux pensionnaires de l'Institut national de la promotion des aveugles (Inipa).

C'était en présence de Pascal Abinan Kouakou, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et Mamadou Sanogo, ministre de l'Economie numérique et de la Poste. La cérémonie officielle de remise a eu lieu le 3 mars 2020, au sein dudit institut. Le coût global de cet investissement est de 40 millions de F Cfa.

« Nous pensons que tout le monde mérite les bienfaits d'un monde moderne et connecté », a affirmé Djibril Ouattara, directeur général de Mtn Côte d'Ivoire. Avant d'ajouter que ce don d'une salle spécialisée adaptée au handicap visuel confirme l'engagement de son entreprise à rendre les Tic accessibles aux personnes vulnérables.

Il contribue également à l'effectivité de l'éducation inclusive visant à offrir une opportunité inouïe aux élèves de l'Inipa de s'ouvrir au monde audacieux du digital afin de rivaliser valablement avec leurs camarades des autres écoles. C'est à juste titre qu'il a invité les élèves de cette école à s'approprier cette salle multimédia afin de garantir leur avenir.

A nom des populations de Yopougon, Touré Moyabi, représentant le maire de la commune, Gilbert Kafana Koné, a tenu à exprimer sa gratitude au donateur. Avant d'ajouter que cette action vise à améliorer l'impact social des actions du gouvernement sur les populations, notamment les couches sociales les plus vulnérables.

Créée en 2006, la Fondation Mtn-Ci a déjà investi plus de 2 milliards de F Cfa dans l'aménagement et la mise à disposition de plus 6000 salles multimédias dans le cadre de son programme « Génération numérique au bénéfice des communautés éducatives. »