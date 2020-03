Togo: Sélectif et exigeant

interview

L'ONG STADD lance dans quelques jours 'Je fais ma part pour ma ville'. Une initiative soutenue par l'ambassade de France dont l'objectif est d'avoir des villes propres ou un peu moins sales.

Tout repose sur le tri sélectif, puis le traitement et le recyclage, explique Béma Gadoh, la responsable de cette association.

Republicoftogo.com : Votre campagne est ambitieuse

Béma Gadoh : C'est un projet basé sur la gestion des déchets et le tri sélectif. Des poubelles de couleur différentes seront installés dans la commune du Golfe 3 (Lomé) pour accueillir le papier, le verre, les plastiques et autres déchets qui seront recyclés par notre association. Nous ne sommes pas à notre coup d'essai. La STADD a déjà installé une centaine de poubelles le long de la plage à Lomé et à proximité du centre administratif et d'autres dans des écoles.

Republicoftogo.com : La gestion des déchets est désormais l'affaire de nombreuses ONG

Bema Ggadoh : Effectivement. Mais nous avons été parmi les premiers à créer à Lomé et dans d'autres villes des centres de récupération et de valorisation des déchets et en créant une économie circulaire et solidaire.

Pour résoudre efficacement le problème de gestion des déchets, il faut renforcer la conscience environnementale à travers une éducation à la base et le tri sélectif des déchets. Avec l'appui de ses partenaires*, STADD s'est investie ces dernières années à assainir les villes et les plages.

STADD a collecté et recyclé depuis 2 ans 1125 tonnes de déchets plastiques. Elle emploie 53 collaborateurs, dont 35 permanents et a formé 6 écoles de recyclage.

* France, Etats-Unis, Union européenne