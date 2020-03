Mali: Momo Sissoko - Que compte faire le Malien de sa retraite ?

A la retraite depuis janvier dernier après avoir effectué une dernière pige en Ligue 2 française et plus précisément à Sochaux, Momo Sissoko a vécu une carrière pleine, lui qui est passé par plusieurs clubs et connu plusieurs championnats. Le PSG, le FC Valence, Liverpool, la Juventus, ont vu le Malien porter leur tunique. Après plusieurs années passées sur les pelouses, ce n'est naturellement pas chose facile de ne plus jouer.

« Depuis l'officialisation de l'arrêt de ma carrière, c'était un peu dur à digérer, car j'ai toujours baigné dans le monde du football », a-t-il confié à Foot Mercato. « Maintenant j'ai digéré, je profite énormément de ma famille. Je suis super heureux, super content », a ajouté celui qui a joué pour la sélection des Aigles du Mali.

Les pelouses désormais derrière lui, le Malien n'entend pas quitter le football pour autant. Il envisage une carrière d'agent de joueur.

« L'après-carrière, j'y ai bien réfléchi avant d'arrêter. Par rapport à tout ce qu'il se passe dans le football, par rapport à mes expériences personnelles, je voulais vraiment me lancer, me fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et à court terme, mon objectif c'est de représenter des jeunes joueurs. Pour les mettre dans une bonne structure, pour leur permettre de faire les bons choix, d'avoir un accompagnement au quotidien. Et justement de bénéficier de l'avis d'experts dans le football pour les orienter de la meilleure des façons pour ne pas faire des erreurs que d'autres ont fait », a fait savoir Momo Sissoko d'après qui entend se baser sur ses expériences personnelles pour réussir dans son nouveau job.

« Cette structure est déjà créée, avec une personne que j'ai rencontrée. On est sur la même longueur d'ondes. Clairement, les jeunes en ont besoin. Par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, je pense que je suis bien placé pour orienter un petit jeune qui se cherche, tout simplement. Et mon objectif, c'est que ce petit jeune ne se fasse pas berner par des gens qui vont lui raconter des salades ».