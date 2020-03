Algérie: Saint-Etienne en Ligue ? Boudebouz ne peut pas l'imaginer

Auteur du but qui a qualifié mercredi l'AS Saint-Etienne pour la finale de la Coupe de France, Ryad Boudebouz et ses coéquipiers affronteront le Paris Saint-Germain en finale de la compétition le 25 avril prochain au Stade de France. Une bonne nouvelle pour les Verts qui n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis 38 ans.

Alors que l'ASSE souffre en Ligue 1 avec des résultats qui ne l'arrange pas, le milieu de terrain algérien ne désespère pas. Pour Boudebouz, l'équipe n'ira pas en Ligue 2.

« Si les Verts peuvent descendre ? Je ne peux l'imaginer. J'ai joué beaucoup de fois le maintien, à Sochaux, à Bastia et lors de ma première année à Montpellier. Je ne suis jamais descendu. Saint-Étienne est un club historique de Ligue1 et il doit y rester. Pour y parvenir, on doit tous rester solidaires, nous, joueurs, comme les supporters », a confié l'Algérien à L'Equipe.

Ce dimanche, Saint-Etienne accueille Bordeaux à l'occasion de la 28ème journée de Ligue 1.