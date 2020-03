Algérie: Jeunesse et Sports - Nécessité d'assurer un équilibre entre les deux secteurs

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi a mis l'accent samedi à Alger sur la nécessité, pour les directeurs et directeurs délégués de la Jeunesse et des Sports (DJS et DDJS), de veiller dans leur travail de terrain à assurer l'équilibre entre les secteurs de la Jeunesse et des Sports, et de prendre le temps nécessaire dans l'élaboration des études afin d'éviter les prorogations répétées des délais et les surcoûts des différents projets.

Dans une allocution à l'ouverture de la réunion de coordination regroupant les DJS et DDJS au siège du ministère, M. Khaldi a rappelé que "le secteur de la jeunesse a été placé par le président de la République en tête des grandes priorités nationales (...)", affirmant que "la nouvelle politique de la jeunesse exigeait un rupture avec les pratiques du passé et l'adoption de nouvelles approches reposant sur l'association des jeunes et le mouvement associatif dans la mise en œuvre des plans locaux de développement (PLD)".

Assurant que le sport "restera une mission primordiale pour notre secteur, car constituant un élément de cohérence, de synergie et de cohésion nationale, et un levier pour le rayonnement international de notre pays", le ministre a relevé que cette mission sera menée à travers un système complémentaire, prenant en ligne de compte le sport scolaire et universitaire jusqu'aux plus hauts niveaux de l'élite sportive.

A ce titre, le Plan d'action du MJS repose sur trois axes, à savoir la promotion de la jeunesse comme priorité nationale vitale, le développement des activités sportives et physiques et du sport d'élite, et l'amélioration de la couverture qualitative des infrastructures sportives et de jeunesse.

A cette occasion, le ministre a déploré le fait que "la promotion de la jeunesse n'a jamais bénéficié de sa propre politique publique, en dépit des efforts majeurs consentis par l'Etat dans tous les secteurs qui sont restés, selon lui, incohérents", faisant état de la mise en place d'un plan quinquennal de la jeunesse dans le cadre des priorités du gouvernement.

Ce plan quinquennal consiste à raviver l'espoir, rétablir la confiance perdue avec les jeunes en vue de les mobiliser et impliquer dans le processus du développement socioéconomique lancé par le président de la République, et assurer la prospérité et l'ouverture des jeunes algériens sur l'universalité.

Le plan vise en outre à protéger et insérer les jeunes vivant dans des conditions difficiles ou en vulnérabilité et prendre en charge les jeunes du Sud et des zones d'ombre et montagneuses tout en accélérant le lancement d'une véritable réforme du rôle et des établissements de jeunes, étant la cellule de base et pierre angulaire du système de la jeunesse.

S'agissant des sports, le premier responsable du secteur a fait état d'une panoplie de mesures visant essentiellement à élargir le champ du sport scolaire et universitaire, valoriser le sport d'élite, et promouvoir celui des personnes aux besoins spécifiques, féminin et de proximité, en collaborant avec les deux ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en vue de la mise en place d'une approche efficace visant à relancer le sport scolaire et universitaire conformément aux instructions du président de la République.

Il a également appelé les DJS à élaborer un fichier local pour déceler les jeunes talents sportifs et assurer leur formation et accompagnement tout au long de leur parcours sportif, avec la mise en place d'un plan de relance des jeux nationaux scolaires et universitaires et de création des académies et des classes sportives, relevant la nécessité de revoir les relations contractuelles avec les ligues et clubs sportifs sur la base des contrats d'efficacité prévoyant des objectifs bien définis.

A noter que les travaux de la réunion de coordination avec les directeurs et directeurs délégués de la Jeunesse et des Sports se poursuivront à huis clos en présence du Secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite, Noureddine Morceli.