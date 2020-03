Algérie: 2e édition de "l'Algeria start-up challenge 2020" - Présentation de vingt projets innovants à Constantine

Constantine — Pas moins de vingt (20) projets innovants ont été présentés, samedi, lors du lancement à Constantine de la deuxième édition de "l'Algeria start up challenge", ouverte en présence du ministre de la Micro entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, Yassine Djeridene.

Organisée à la maison de la culture "Malek- Haddad" par l'incubateur de Start-up "Capcowork" en collaboration avec le club scientifique et culturel de l'Ecole nationale de polytechnique de Constantine " Cirta Engineering club" (Cirtec), sous le parrainage du Premier ministère et avec le concours du ministère de la Micro entreprise des start-up et de l'économie de la connaissance, la première étape de cette édition 2020 a permis à vingt porteurs de projets de l'Est du pays de faire leur "pitch" de start-up devant le jury de la compétition dans l'optique d'être sélectionnés pour participer à la grande finale prévue à Alger en une date forte en symbolique qui est le 16 avril " Yaoum El Ilm" .

Indiquant que cet événement revêt pour la première fois une dimension nationale, le représentant de Cirtec, Haithem Ghomriane a expliqué que l'équipe organisatrice ainsi que le comité scientifique devront se rendre durant les semaines à venir à Oran puis à Bechar avant d'aller à Alger et Ouargla pour "sélectionner les meilleurs projets qui s'affronteront en finale".

De son côté, le directeur général de l'incubateur "Capcowork", Hamid Bakli, a déclaré que le but de cet événement est de booster les porteurs de projets innovants et de les propulser dans le monde de l'entrepreneuriat.

Au cours d'un point de presse animé en marge de l'ouverture de la deuxième édition de "l'Algeria start-up Challenge", le ministre de la Micro entreprise, des start-up et de l'économie de la connaissance, Yassine Djeridene, avait mis en avant l'impact de l'accompagnement et l'innovation dans la promotion des start-up et souligné que la création du Fonds d'investissement dédié au financement et à l'accompagnement des start-up devra promouvoir ces entreprises et soutenir l'innovation.