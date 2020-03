Algérie: Révision de la Constitution - Le PRA y participera avec des propositions "fortes"

Alger — Le Secrétaire général du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem a fait part, samedi à Alger, de la contribution de sa formation politique avec des propositions "fortes et constructives" au processus de révision de la Constitution, en vue de parvenir à l'édification d'une Algérie nouvelle où les principes de la véritable démocratie, de la justice et de l'égalité seront consacrés pour toutes les franges de la société.

Dans une allocution prononcée lors des travaux du premier colloque national du parti, le SG du PRA a appelé tous les acteurs de la société, en particulier les élites, les jeunes et la société civile à "contribuer avec des propositions et des idées neuves et objectives au processus de révision de la Constitution pour parvenir à l'édification d'un Etat de droit et à la réalisation de la justice et de l'égalité".

M.Bensalem a appelé, en même temps, à la nécessité "de réviser les différentes lois notamment la loi électorale et la loi sur les associations, outre l'association des jeunes à l'activité politique et leur contribution aux différents domaines, la lutte contre la corruption, la fraude et l'achat des consciences, ainsi que la nécessité de mettre l'argent sale à l'écart de la politique" , insistant sur la contribution à l'édification d'institutions fortes pour la réalisation de l'équilibre entre les pouvoirs, la prise en charge des problèmes des citoyens, le renforcement des dispositifs de contrôle et la consolidation du domaine économique, avec l'implication des compétences notamment parmi la communauté nationale établie à l'étranger".

A l'occasion de la journée internationale de la Femme, le 8 mars, le SG du PRA a salué le rôle et les sacrifices de la femme algérienne qui s'est imposée aux côtés de l'homme, notamment lors de la glorieuse Révolution nationale et au lendemain de l'indépendance, appelant à la préservation de la cohésion de la société algérienne.

Il a salué les acquis réalisés par le Hirak populaire pacifique qui "a subjugué le monde entier par sa civilité et son pacifisme", depuis le 22 février 2019, lorsque des citoyens sont sortis pour réclamer le départ de l'ancien système "qui, a-t-il dit, avait consacré la médiocrité, les pratiques négatives, la corruption, la Hogra (mépris), la marginalisation et l'accaparement des richesses du peuple".