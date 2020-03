Algérie: Vers la criminalisation de la fabrication et la commercialisation des produits périmés

Alger — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a fait savoir samedi à Alger que son département œuvrait à "criminaliser" la production ou la commercialisation de produits périmés ou non-conformes aux règles d'hygiène.

"Nous œuvrons de concert avec le Premier ministre et le ministre de la Justice à modifier la loi, en ce sens que toute utilisation ou vente de produits périmés sera considérée comme crime puni par la loi, et non un délit ou une infraction comme c'est le cas aujourd'hui", a déclaré M. Rezig lors d'une rencontre avec des cadres du secteur du Commerce et des chambres de commerce des wilayas.

S'adressant aux importateurs et producteurs, M. Rezig a affirmé que l'ère de l'importation à l'emporte-pièce et de la mise en vente de produits périmés ou non-conformes aux règles d'hygiène est révolu, assurant que "tout le monde sera soumis à la loi et que le contrôle atteindra tous les niveaux du secteur de l'agroalimentaire".

Dans ce cadre, le ministre du Commerce a fait état de la création en cours d'une agence de la santé alimentaire regroupant les instituts relevant des ministères de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Santé, dans le but de veiller à la qualité et à la régularité du processus de production.

Le nombre de laboratoires existants et ceux prévus à l'achat est de l'ordre de 29, qui seront renforcés par d'autres outils de contrôle et de régulation pour rehausser le nombre total des moyens à 45 au niveau national.