Togo: Mgr Kpodzro promet « l'assaut final » contre le régime de Faure Gnassingbé

Si d'aucuns peuvent à la suite de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle du 22 Février dernier, annonçant Faure Gnassingbé, vainqueur du scrutin, croire que la page est tournée, tel n'est pas forcément le cas pour Mgr Philippe Fanoko Kpodzro, son candidat et les membres de sa dynamique.

Dans un message vidéo du prélat dont nos confrères de Icilome en ont fait échos, il alerte sur le fait que « La nation togolaise est en danger ». Dans cette vidéo mise en ligne, l'archevêque Emérite de Lomé, contestant toujours les résultats du scrutin présidentiel du 22 février, demande au peuple togolais de donner « l'assaut final » de la lutte pour l'alternance au sommet de l'Etat. « L'heure de Dieu a sonné », a convaincu le prélat dans son adresse au peuple togolais. Et c'est par cette conviction que le serviteur de Dieu appelle la nation entière à se lever comme un « seul homme » pour donner l'assaut final.

Aussi, poursuit l'homme de Dieu, « en ma qualité de pasteur, conducteur du troupeau du Seigneur notre Dieu, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour donner l'assaut final à ce clan de voleurs, de brigands, d'assassins et de pyromanes » qui, d'après lui, s'accaparent sans vergogne les bien de notre pays et écrasent sans pitié les pauvres filles et fils de la terre de nos aïeux, privés de tous leurs droits à l'exemple du peuple d'Israël.

Dans son message, il n'a pas oublié les forces de l'ordre et de défense. Il leur est demandé de privilégier l'intérêt de la nation en se mettant aux côtés du « peuple, du droit et de la vérité », en s'inspirant de l'exemple de leurs frères d'armes de la Tunisie, du Zimbabwe et de l'Ouganda.

Et donc, à tout prendre, c'est un message qui est adressé à tous les Togolais de tous les quartiers, villages, cantons et villes du Togo et enfin à la communauté internationale, afin de « mettre dehors par tous les moyens les imposteurs qui cherchent encore à voler la victoire ».