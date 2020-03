Congo-Kinshasa: Les femmes, piliers de l'économie informelle

Elles sont épouses, mères de plusieurs enfants, veuves et autres. Ces femmes se battent au quotidien pour l'économie de leur ménage dans un pays où l'écrasante majorité de la population croupit dans la pauvreté et sans-emploi.

À 6 h du matin, Aimerance fait déjà le porte-à-porte pour écouler son premier panier de pains avant une journée très chargée.

« Comme le vous voyez, je vais encore m'approvisionner, mêmes dix paniers, tout dépend du milieu de ton secteur de vente. Je ne gagne pas moins de 10 dollars par jour. Je vais clôturer ma journée vers 15 heures ou 16 heures. »

Compenser la précarité du mari

Gros bassin sur la tête rempli des baguettes, elle parcourt les rues. Cette épouse d'un fonctionnaire impayé compense la précarité de l'emploi de son mari.

« Il n'y a même pas de travail décent pour les hommes dans ce pays. Grâce à ce commerce, je paie le transport de mes enfants, les frais scolaires, les repas... et le reste on économise pour l'avenir. On se complète avec mon mari pour soigner la famille. Aujourd'hui, la femme doit aussi contribuer au ménage et ne pas rester sans rien faire. »

Cela fait dix ans qu'elle exerce la même activité qui a connu une expansion dans la ville. En plus des ventes à la sauvette, les Kinoises se retrouvent dans d'autres secteurs où travaillent généralement plutôt des hommes comme la construction ou alors le transport.

« Ce volant m'a tout donné »

Sur les hauteurs de Ngaliema (commune), on croise Maguy, quadragénaire et conductrice d'un taxi. « Se débrouiller ne demande pas qu'on soit homme ou femme. Ce volant m'a tout donné. C'est mon mari qui m'avait appris ce métier, il n'a plus de boulot. On a cinq enfants. C'est un travail pas facile mais au moins en tant que femme, je n'aurais pas à me prostituer pour avoir de l'argent. »

Sa voiture presque sans confort est la préférée des voyageurs à l'arrêt des taxis. Mais tout comme ses collègues, la quadragénaire n'est pas à l'abri des tracasseries policières.