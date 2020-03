Soudan: Khartoum - Interdiction de toute activité liée à l'administration indigène

Khartoum — L'État fédéré de Khartoum a publié une déclaration interdisant l'exercice de tout travail lié au travail de l'administration indigène et interdisant la création de chefferies , émirats ou tout autre aspect consacré à ce concept.

Une déclaration publiée dimanche par Khartoum a déclaré que l'État fédéré avait précédemment publié une circulaire indiquant que la gouvernance dans l'État de Khartoum relevait de la compétence de l'État et que la loi générale y régnait et que cela était fait par les organes judiciaires, juridiques et administratifs de l'État fédéré.

Le communiqué souligne que l'État fédéré de Khartoum est la destination pour tous les Soudanais qui y vivent, y coexistent et y travaillent en vertu de la loi générale, car il s'agit de la capitale nationale et elle est la destination de tous les Soudanais à des fins différentes. Selon le communiqué, Khartoum est le creuset dans lequel toutes les tribus, races et groupes fusionnent.