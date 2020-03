Ile Maurice: Météo - Un avis de fortes pluies en vigueur à Maurice

La station météorologique de Vacoas a émis un avis de fortes pluies ce dimanche 8 mars. La faute à une zone d'instabilité chaude et humide qui favorise la formation des nuages à caractère orageux.

Depuis tôt ce matin, les pompiers sont sur le qui-vive notamment dans l'Est du pays, qui semble être le plus affecté par les fortes pluies. Les opérations d'évacuation d'eau par les pompiers ont eu lieu à Bel Etant, Montagne Blanche, Camp de Masque et Bel Air. Il nous revient que le Pont Lardier et les routes à St Julien d'Hotman, Riche Mare, Argy et Camp de Masque Pavé sont impraticables. Les risques d'inondations sont très élevés dans le Sud aussi. Le public est conseillé de ne pas se rendre près des cours d'eau ou des endroits à risque d'inondations. La prudence est de mise pour les automobilistes aussi. Selon les prévisions de la station de Vacoas, le mauvais temps perdurera jusqu'à plus tard dans la soirée.

L'avis de fortes pluies devrait être levé à 22 heures.