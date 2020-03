Ile Maurice: Journée internationale des femmes - Elles reprennent leur vie en main alors que tout était contre elles

«Mo ti népli kapav. Li ti pé diskité, kraz bann zafer dan lakaz, baté. Dan tou kalité violans mo'nn pasé», confie Minita, 49 ans. Ses cicatrices portent encore les traces de chaque coup infligé. Celui émanant d'un couteau ou d'une assiette brisée et utilisée pour lui couper les mains. En d'autres occasions, Minita était violemment projetée contre du «fencing» par son mari, ce qui entraînait des blessures au corps et au cou. «Mo ti pé travay. Mo tinn sakrifié pou ranz mo lakaz. Mo'nn oblizé kit mo prop fwayé pou mwa ek mo zanfan», ajoute-t-elle.

Mariée à 22 ans, elle donne naissance à deux enfants. Hélas, l'un d'eux meurt alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Après huit ans de vie commune, la situation dégénère. Son époux devient alcoolique et la frappe. Après coup, il essaie de la convaincre de lui pardonner. «Bokou létan inn pasé. Bokou mo'nn siporté. Mo'nn fatigé. Zamé linn sanzé ek li pa pou sanzé. Mo ti tousel avek mo garson ki ti éna 10 zan. Enn frer enn ser pann aid mwa. Mo'nn débriy par momem», explique Minita. Armée de courage, elle le quitte et se rend au centre SOS Femmes avec son fils, Shane Kaviraj Kumar Emraj.

Avec l'encadrement de l'organisation où elle passe six mois, elle se remet graduellement sur pied. Ayant trouvé un emploi dans une usine de plastique, elle tâche de trouver un toit au plus vite. «Pou enn madam ek enn zanfan, li difisil. Pa kapav res ninport kot sa. Nou ti gagn enn ti lakaz tol, mé li koulé kan lapli tonbé. Pa ti pé kapav. Mo'nn tonbé lévé. Nou'nn rési trouv enn lakaz an béton aster la», indique-t-elle.

Employée dans l'hôtellerie depuis dix ans, Minita fait tout pour joindre les deux bouts et continuer à avancer. «Li pa fasil mé mo pé viv. Mo péna swa», lâche-t-elle. En fin de compte, sa persévérance a payé. En effet, son fils, Shane Kaviraj Kumar Emraj, âgé maintenant de 20 ans, entame actuellement sa deuxième année universitaire pour un programme en sciences informatiques. Un parcours qu'elle contemple avec fierté. Son objectif est d'avoir une maison bien à elle.

Outre Minita, Priscilla, 41 ans, a aussi bravé de nombreuses difficultés. Issue d'une famille de quatre enfants, elle a été déscolarisée dès ses dix ans. «Mo ti konn lir ek ékri inpé, mé nou sitiasion ti difisil. Mo paran tinn séparé dépi mo tipti. Mo mama ti pé travay dan karo. Li ti pé al lwin pou li travay. Ler mo'nn aret lékol, mo ti pé ed li. Nou ti pé ousi travay lakaz madam», raconte-t-elle. Ce métier ne lui ramenait que Rs 75 par semaine. À 15 ans, la voilà mariée. Un an plus tard, elle devient maman.

Priscilla se met alors à travailler à l'usine, aux champs et comme employée de maison. Mais elle a des difficultés à jongler entre la maison, ses deux enfants et le travail. De plus, sa déscolarisation joue contre elle. «Kan ou pann aprann, ou pou res touzour anba kan ou rod enn travay. Mo pa ti pé avansé. Sa ti fer mwa bien soufer kan pa kapav kozé, lir ek ékrir bien», déclare-t-elle. Elle ne renonce pas pour autant. Adhérant à des cours à travers la National Empowerment Foundation, elle espère décrocher un poste de «cleaner», en vain. En revanche, elle en obtient un comme «Laundry Attendant» en 2014.

Néanmoins, Priscilla est titillée par la soif d'apprendre. Sa route croise celle de l'association Auxiliaire. Lindsay et Ella Utile, les responsables, proposent des formations en alphabétisa-tion. Une chance que Priscilla saisit immédiatement. De nouveau sur les bancs de l'école, elle connaît des encouragements mais aussi des railleries. «Dan mo lantouraz, éna ti pé dir mo fol. Zot ti pé riy mwa, zot ti pé dir mo pa pou kapav'manage'. Mé mo pann les tonbé. Nou lavi pa aret la. Nou kapav rékoumansé», soutient-elle.

Ainsi, en 2017, après un an et demi de préparation, elle prend part aux examens de la sixième. Ce qui constituait une grosse pression. Intimidée face aux «repeaters» et plus jeunes candidats, elle redouble d'efforts et passe l'épreuve. Encouragée par l'association Auxiliaire, Priscilla poursuit une formation avancée en alphabétisation. Ces certifications lui ont permis d'être promue. Depuis dix mois, elle est Hospital Attendant. «Nou donn enn koudmé pou okip bann malad. Lir ek ékrir enn nésésité», avoue-t-elle. Ayant eu maintenant le goût de l'apprentissage, Priscilla veut avancer dans cette voie. Son ambition est de passer le School Certificate et de décrocher un poste de Senior Attendant.

De son côté, Vanessa, la trentaine, s'active aussi professionnellement. Pourtant, la vie n'a pas été tendre envers cette fille-mère, tombée enceinte à 16 ans. Elle a tout mis en oeuvre pour élever son fils seule. «Otour mwa, dimounn ti pé dir mwa mo bizin pran désizion. Mo tinn met dan mo latet mo pou gard mo zanfan. Ti éna enn bann kozé : 'ayo, to ankor zenn. To pou kapav asimé?' Mwa mo'nn pran li bien. Mo ti pou fer tou pou mo zanfan», dit-elle.

Après la naissance, elle a épousé le père du petit. «Mé apré 1 an, sa pa ti pé marsé. Nou ti pé gagn diskision. Enn fam kan li vinn mama, li sanzé. Li éna sa responsabilité-la. Enn zom, li diféran. Mo mari ti pé al avek so bann kamarad, zot sorti. Mo pansé nou ti tro zenn», explique-t-elle. Soutenue par la famille, elle rentre au bercail et entame les procédures de divorce.

Cependant, elle a du mal à travailler, ayant à s'occuper de son bout de chou. Le pire : c'est que son ex-conjoint ne la soutient pas alors qu'il devait lui verser une pension alimentaire. «Apré nou divors, li ti pé donn enn tigit larzan pou mo zanfan. Ti enn montan fix sa, mé li pa ti pé respekté sa. Apré linn arété. Ziska zordi, mo bizin lité mo tousel pou kapav elvé mo ti garson.»

Malgré ces difficultés, Vanessa a cumulé les petits boulots pour subvenir aux besoins de son enfant qui a toujours été sa priorité. D'assistante en informatique à un cabinet médical et un café, elle a finalement trouvé sa voie : les services à la personne. Après avoir suivi des formations, elle est désormais garde-malade. «Mo'nn touzour kontan okip lézot. An mem tan, mo garson inn grandi. Li pé swiv kour. Ansam nou finn rési sirmont nou bann difikilté.»