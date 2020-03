Soudan: Le Congrès américain reçoit une nouvelle législation soutenant le gouvernement de transition au Soudan

document

Washington — La commission des affaires étrangères du Congrès américain a présenté, vendredi une loi appelant à soutenir le gouvernement démocratique mené au Soudan.

La législation appelle également à fournir un soutien matériel et de renforcement des capacités au gouvernement de transition dans le pays et appelle l'administration américaine à élaborer une stratégie concernant le Soudan.

Ci-dessous le texte de la déclaration: -

«Les représentants Eliot L, Engel, président de la commission des affaires étrangères de la Chambre; Michael McCaul, membre du classement du comité; Karen Bass, présidente du Sous-comité sur l'Afrique, la santé mondiale, les droits de l'homme dans le monde et les organisations internationales, et Chris Smith, membre du classement du Sous-comité, a présenté aujourd'hui une législation pour favoriser une transition démocratique réussie au Soudan.

La loi de 2020 sur la transition démocratique, la responsabilité et la transparence financière au Soudan (H.R.6094) appuierait une transition démocratique dirigée par des civils, favoriserait la responsabilisation pour les violations des droits de l'homme et encouragerait la transparence budgétaire au Soudan.

Les représentants Jim McGovern, Barbara Lee et Dan Kildee sont également les premiers coparrainants de la législation.

«Alors que le peuple soudanais avance sur la voie incertaine vers plus de liberté et de démocratie, les États-Unis devraient se tenir à leurs côtés et soutenir leurs aspirations.

Je suis fier de présenter cette mesure qui nous fait avancer vers une relation positive et constructive entre les États-Unis et le Soudan », a déclaré le président Engel. "Ce projet de loi bipartite est une déclaration du soutien du Congrès au programme de réforme de la transition dirigée par des civils, faisant avancer ce que le peuple soudanais a accompli pendant sa révolution."

«Après 30 ans de dictature militaire brutale au Soudan, des manifestants pacifiques en faveur de la démocratie ont prévalu en formant un gouvernement de transition dirigé par des civils. Cette législation soutient le peuple soudanais en accordant la priorité aux programmes visant à favoriser la croissance économique et à prévenir et atténuer les conflits.

Il autorise également des sanctions ciblées contre les individus qui ont commis des violations des droits de l'homme et des crimes de guerre. Je suis fier d'être un co-parrain original de cette législation qui contribuera à soutenir les gains clés de la gouvernance démocratique et à ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité pour le peuple du Soudan », a déclaré le représentant McCaul.

«J'ai récemment mené un voyage bipartite au Soudan où les membres ont été témoins de certains des changements positifs qui ont eu lieu dans le pays. Ce projet de loi est un pas dans la bonne direction de notre engagement à soutenir la transition vers un gouvernement démocratique dirigé par des civils et j'exhorte mes collègues à l'appuyer. Merci, président Engel, pour votre leadership constant sur cette question », a déclaré le représentant Bass.

"Nous soutenons la transition du Soudan vers un gouvernement démocratique. Il faut toutefois que les responsables de génocide, de crimes de guerre et d'atrocités soient tenus responsables. La loi de 2020 sur la transition démocratique, la responsabilité et la transparence budgétaire au Soudan établit un équilibre réaliste entre ces objectifs », a déclaré le représentant Smith.

La loi de 2020 sur la transition démocratique, la responsabilité et la transparence financière au Soudan (H.R.6094):

autorise l'assistance à la gouvernance démocratique, à l'état de droit et aux droits de l'homme, y compris le soutien à des élections libres, équitables et crédibles; autorise le soutien aux programmes de développement, y compris ceux axés sur la création d'opportunités économiques pour les jeunes et les populations précédemment marginalisées; soutient la paix et la stabilité à long terme au Soudan en autorisant un soutien à l'atténuation des conflits, y compris des efforts pour renforcer la surveillance civile des services de sécurité et de renseignement soudanais; encourage la responsabilisation pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide en autorisant un soutien pour renforcer la capacité judiciaire du Soudan à poursuivre les poursuites devant les tribunaux internationaux nationaux ou hybrides; soutient l'allégement de la dette et le financement multilatéral des institutions financières internationales à condition que certains critères de gouvernance et de transparence budgétaire soient respectés; intensifie ses efforts pour aider le gouvernement du Soudan à récupérer les biens volés; autorise des sanctions contre toute personne qui commet des violations des droits de l'homme, participe à l'exploitation illicite des ressources naturelles ou sape la transition politique au Soudan; et exige que l'administration soumette au Congrès une stratégie pour soutenir le gouvernement soudanais dirigé par des civils pendant la période de transition. »