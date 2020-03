Soudan: Al-Burhan passe un coup de téléphone au président égyptien

Khartoum, 8 — Le Président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan a fait un appelle téléphonique au Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sisi, au cours duquel ils ont échangé des vues sur les relations bilatérales et que toutes les questions d'intérêt commun.

Al-Burhan a affirmé les liens historiques solides entre l'Égypte et le Soudan, louant les positions de l'Égypte et son soutien illimité pour préserver la sécurité et la stabilité du Soudan pour le succès de la période de transition, et les efforts mutuels pour renforcer les liens de coopération conjointe entre les deux pays.

Pour sa part, le président Sissi a souligné la position stratégique de l'Égypte à l'appui de la sécurité et de la stabilité du Soudan, et sa volonté de poursuivre la coopération et la coordination avec le Soudan dans tous les dossiers d'intérêt commun, à la lumière des liens éternels qui unissent le peuple de la vallée du Nil.

D'autre part, les deux présidents ont confirmé la poursuite de la coordination et de consultations intensives au cours de la période à venir sur tous les dossiers régionaux et les questions d'intérêt commun, ainsi que les moyens d'améliorer la coopération bilatérale entre les deux pays frères.