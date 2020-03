Soudan: Le comité des médias de la conférence économique tient une réunion d'information

Khartoum, 8 — Le Comité d'information de la Conférence économique nationale, présidé par le président du Comité, Mohammed Abdulhamid Abdul Rahman, a tenu samedi une réunion d'information, à l'intention des médias, à l'agence de presse du Soudan.

Le conseiller économique du Premier ministre, le Dr. Adam Hereika, s'adressant à la réunion, a examiné la situation économique, les défis, les objectifs de la conférence, la structure organisationnelle et les programmes de la conférence.

Il a déclaré que la conférence qui se tiendra du 29 au 31 mars est considérée comme une opportunité pour le dialogue sociétal entre les composantes de l'Etat, les organisations de la société civile et les sociétés de recherche sociale et économique pour discuter des défis économiques urgents auxquels le pays est confronté un consensus à cet égard.

Il a souligné que la conférence qui s'inscrit dans la devise (Vers une réforme globale et un développement économique durable), sera précédée d'ateliers et d'un sumposium pour les secteurs au cours du 22 mars, ajoutant que les résultats des ateliers et du symposium seront présentés avant la réunion principale. conférence.

«La conférence examinera un certain nombre de documents de travail en sept sessions, y compris le cadre général de l'état de développement démocratique, le programme du gouvernement de transition, les sphères de production et d'exportation, l'expansion des possibilités d'emploi, la balance des paiements et la stabilité économique.

Le Dr. Hereika a affirmé la nécessité de mettre en œuvre les résultats de la Conférence économique pour remédier aux distorsions héritées du régime précédent, afin de permettre au Soudan de jouer son rôle de premier plan dans son environnement régional et mondial.

Dans l'intervalle, le président du comité d'information de la conférence, le directeur général de l'agence de presse soudanaise, a appelé les médias à se soucier de l'importance de traiter les problèmes économiques que traverse le pays, soulignant l'importance des médias dans la réflexion l'image que l'économie soudanaise traverse, notant que la conférence contribue à trouver des solutions pratiques à la crise économique dans le pays.