Cote d'Ivoire: Discours de Ouattara sur l'état de la nation - Quelle portée ?

Depuis la déclaration du président Ouattara annonçant son refus de briguer un 3e mandat, des voix -certes très minoritaires- tentent de minimiser la portée de l'acte posé par le président Ivoirien. Entre ceux qui affirment qu'ils n'avaient pas le choix et ceux qui soutiennent qu'il s'agit juste d'une ruse dont on découvrira incessamment les tenants et aboutissants, le ridicule le dispute à la stupidité.

Ouattara pouvait-il faire autrement que d'annoncer sa non-candidature ? Pour répondre à cette question, rappelons que la Côte d'Ivoire a changé de République par la constitution adoptée en 2016 par référendum. Conséquence, le compteur du nombre de mandats limité à deux a été remis.

Alassane Ouattara pouvait donc constitutionnellement prétendre à deux autres mandats. Au demeurant, même en nous mettant dans la logique de ceux qui soutiennent le contraire sur cette question, il restait au président Ivoirien la possibilité de faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats, à travers une révision constitutionnelle.

Fort de son écrasante majorité dans les deux chambres du parlement, il n'aurait eu aucune difficulté à apporter tous les changements voulus dans la loi fondamentale, afin de se perpétuer au pouvoir Ad vitam æternam ; président à vie, à l'instar de paul biya et bien d'autres.

J'entends aussi ceux qui affirment que Alassane Ouattara a cédé à des pressions, mais cela ne résiste à aucun fait. Depuis qu'il entretenait le suspense sur la possibilité qu'il se présente à la prochaine présidentielle, il n'y a eu aucune pression, ni de son opposition, ni de la communauté internationale. Par ailleurs, il n'y a pratiquement pas de précédent en Afrique où des pressions intérieures et/ou extérieures ont fait reculer un chef d'État engagé dans une révision constitutionnelle.

Au sein de la minorité qui semble faire la fine bouche devant la décision à la portée historique d'Alassane Ouattara de ne pas solliciter un 3e mandat, il y a ceux qui ont estimé qu'il "quitte la présidence de la république, mais pas le pouvoir". Ils soutiennent que Ouattara veut faire élire son poulain, Amadou Gon Coulibaly qui, à son tour, le nommerait vice-président de la république, en sachant que dans les faits c'est le parrain vice-président qui dirigerait le pays.

C'est ce qu'on appelle le "scénario à la Poutine". C'est donc à ce minable jeu que certains voudraient rabaisser Alassane Ouattara, descendant des empereurs de Kong. Ces adeptes de la politique fiction sont dans les rêves et peut-être ne faudrait-il pas les déranger dans leur doux sommeil. A leur réveil, Alassane Ouattara aurait pris sa retraite des affaires, en Novembre 2020.

La vérité c'est que monsieur Ouattara n'a pas voulu être confondu avec bien d'autres. Il s'est tout simplement refusé à rejoindre certains de nos dirigeants roublards, qui ne respectent rien et s'adonnent de manière éhontée à toutes formes de tripatouillages pour se maintenir au pouvoir.

L'humanité est composée de deux types d'individus. Il y a ceux qui, sur un coup du sort, se retrouvent propulsés au-devant de la scène, mais qui finissent par transformer cette extraordinaire baraka en énorme gâchis. Et il y a ceux qui, malgré l'adversité la plus féroce et l'acharnement, au prix du travail et d'énormes sacrifices, parviennent à s'accomplir et réalisent des merveilles au point de traverser l'Histoire -non sans l'avoir marquée d'une encre indélébile- pour se hisser au rang de légende. Nelson Mandela et Alassane Ouattara sont de cette dernière catégorie. Ce sont des légendes.

Notre confrère Ivoirien -le quotidien Le Patriote- ne s'est pas trompé quand il a fait sa Une du vendredi dernier sur "ALASSANE OUATTARA : NOTRE MANDELA !". Houphouët Boigny avait mené la Côte d'Ivoire à l'indépendance politique. Alassane Ouattara lui a donné la fierté. Dorénavant, plus aucun Ivoirien ne marchera la tête baissée. Ils sont du pays d'Alassane Ouattara. Un nom qui, désormais, symbolise le respect de la parole donnée ; le respect de soi et de ses prochains.

Ce qui est vrai, est vrai !

Une analyse de Said Penda