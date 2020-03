Burkina Faso: Elections à la FBF - Amado Traoré annonce officiellement sa candidature

Plus que trois mois, précisément au mois de juin prochain, et les membres statutaires de la Fédération burkinabè de football (FBF) procéderont à l'élection du président de l'instance dirigeante du football burkinabè.

C'est dans cette perspective que Amado Traoré, président du conseil d'administration du club de Majestic SC, a déclaré officiellement sa candidature pour la présidence de la FBF. Une annonce qui a été faite le jeudi 5 mars 2020 à Ouagadougou et à cette occasion, Amado Traoré avait à ses côtés, des présidents de clubs dont Boukary Sawadogo, président du conseil d'administration de l'EFO, le colonel Yacouba Ouédraogo, président de SALITAS FC, Kassoum Ouédraogo dit Zico, président de KOZAF, Léonce Diarra, président du conseil d'administration des Léopards de saint Camille et des représentants de bien d'autres clubs tels que l'ASFA-Y, de clubs de D2, D3 et du football féminin.

« Mesdames et messieurs les journalistes,

J'ai l'honneur de m'adresser à vous en présence de tous ces présidents et responsables de clubs de football en vous souhaitant la bienvenue. Je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette invitation : c'est la preuve irréfutable de votre engagement sans faille, à servir le sport burkinabè en général et le football en particulier. Votre présence en ces lieux, est aussi et surtout, une marque de considération à notre endroit. Cela nous conforte dans notre conviction selon laquelle, toute grande œuvre se réalise dans une synergie d'action faite de don de soi et de respect mutuel.

Chers amis de la presse,

Je souhaite aujourd'hui et grâce à vous, m'adresser aux Burkinabè en général et aux amoureux et sympathisants du football en particulier. Dans quelques mois, se tiendront des élections pour le renouvellement du bureau exécutif de la Fédération Burkinabè de Football. Si ces élections ont été jusque-là, un rendez-vous de notre football avec son destin, je souhaite qu'elles soient cette fois-ci, un rendez-vous avec son avenir.

Mesdames et messieurs,

Je le dis : nous pouvons créer et innover afin de redonner des forces à notre football, lui apporter la sérénité et réaliser l'unité de ses acteurs par la promotion d'une culture du destin en commun. C'est convaincu de cela, que j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection du président de la Fédération Burkinabè de Football. Oui, plus qu'un souhait, je voudrais affirmer ici et maintenant, mon engagement pour un changement véritable en faveur de notre football et de ses acteurs ; un changement où les actes parleront à la place des mots. J'ai la conviction que face aux multiples défis que nous devrions relever, une vision claire, une action planifiée et un langage de vérité permettront de recréer la confiance et de rassembler tous les acteurs autour d'un idéal commun : c'est-à-dire, l'essor de notre football sur l'échiquier africain et mondial. Seuls un esprit consensuel et un travail d'équipe véritable, nous permettront de porter notre football vers des lendemains meilleurs.

Mesdames et messieurs les journalistes,

En plus de 04 décennies d'évolution dans l'environnement du football, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai surtout écouté et échangé avec beaucoup de personnes- ressources. Des difficultés, nous en avons indéniablement, mais le désir d'agir ensemble pour que notre football aille de l'avant, est réel et puissant. La présence de présidents et dirigeants de clubs aujourd'hui à mes côtés l'illustrent suffisamment. Nous avons, au Burkina, des ressources certaines et des atouts de taille pour réussir. A titre d'exemple, je citerai les centres de formation qui sont portés par des promoteurs passionnés et qui sont de plus en plus académiques, énergiques et créatifs. Ces centres de formation sont la pépinière qui fournira à notre football des athlètes séduisants de technicité et efficaces de résultats.

Je suis, au regard de ce qui précède, plus que jamais persuadé que le football burkinabè a besoin d'une équipe fédérale avisée ayant une mission bien définie, une vision claire et des objectifs ambitieux et réalisables pour aborder un changement de cap à la fois organisationnel et relationnel. Il faut absolument, une réorientation de notre stratégie de promotion du « sport roi » au Burkina, dès aujourd'hui et pour l'avenir. C'est pourquoi j'invite les dirigeants de tous les clubs évoluant dans les différents championnats de notre pays à soutenir ma candidature pour un vrai progrès du football burkinabè. Le bureau fédéral que j'appelle de tous mes vœux, devra s'appuyer sur toutes les composantes de cette discipline sportive pour œuvrer paisiblement à une synergie d'actions en faveur de tous les acteurs et surtout, du football burkinabè.

Chers amis de la presse,

Lors d'une conférence de presse à venir, je vous détaillerai les grands axes de mon programme 2020-2024.

En outre, dans une approche inclusive, je rencontrerai les groupements d'intérêt de notre football pour expliquer et décliner les projets à venir pour notre sport roi.

En attendant, je voudrais saluer la confiance des responsables de clubs de D1, D2, D3 et des clubs féminins déjà présents aujourd'hui à mes côtés. Merci aux clubs de l'intérieur qui m'ont apporté leur soutien et que j'aurai l'occasion de rencontrer dans les jours et semaines à venir. Je voudrais, en outre, vous réitérer ma reconnaissance pour votre présence remarquable. C'est ensemble, main dans la main, que nous ferons du football burkinabè ce que nous voulons qu'il soit.

Chers journalistes

Une telle mission ne peut se réaliser sans votre précieuse contribution. Nous sollicitons donc votre accompagnement pour mobiliser les acteurs autour de notre projet et relayer les informations capitales des jours à venir.

Pour terminer, je voudrais lancer un appel à tous ceux, désireux d'écrire une autre page de l'histoire du football burkinabè, à se joindre à nous.

Vive un football burkinabè qui avance avec une nouvelle équipe fédérale consensuelle et dynamique.

Vive le Burkina Faso,

Je vous remercie de votre aimable attention ».

Quelques réactions à l'issue de la déclaration de candidature de Amado Traoré

Yacouba Ouédraogo dit Yac, président de SALITAS FC

« J'ai décidé de l'accompagner pour la promotion du football burkinabé »

« Le candidat Amado Traoré m'a présenté un projet qu'il souhaite développer pour la promotion du football burkinabè. Et quand j'ai pris connaissance de son contenu, j'avoue que j'ai été vraiment séduit et satisfait. C'est ainsi que j'ai décidé de l'accompagner pour la promotion du football burkinabè »

Kassoum Ouédraogo dit Zico, président de KOZAF

« Le candidat Amado Traoré est un homme de consensus »

« Le candidat Amado Traoré est un homme pétri de qualités humaines. Je crois pour ma part qu'il remplit toutes les conditions pour diriger la fédération burkinabè de football. Il a beaucoup d'expérience et c'est un homme de consensus. Son ambition a toujours été de réunir tous les acteurs du football burkinabè autour d'un même objectif. Celui du développement de ce football. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'être à ses cotés ».

Dr Boukary Sawadogo, président du conseil d'administration de l'EFO

« C'est la pertinence de son projet qui m'a séduit »

« Je voudrais tout d'abord souligner que c'est la pertinence du projet qu'il porte qui m'a séduit. Il a eu une démarche plus ou moins inclusive. Ce qui nous a déjà permis de donner notre point de vue sur les orientations qu'il faut donner au football national. Et nous avons décidé de le soutenir parce que nous nous reconnaissons dans ce projet ».