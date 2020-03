Cote d'Ivoire: Région du Guemon/Présidentielle 2020 - Serey Doh offre 28 motos aux délégués départementaux pour une victoire éclatante du RHDP

L'Investiture des délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux du Rassemblement des houphouetiste pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région Guémon qui a débuté le week-end dernier par Facobly, Bangolo et Duékoué a pris fin ce samedi 7 mars 2020, à Kouibly.

Dr Serey Doh Célestin, président du conseil régional du Guemon et coordonnateur régional du Rhdp, s'est engagé à l'occasion à tout mettre en œuvre pour relever le défi. Il promet une victoire éclatante de son parti dans le Guemon à l'élection présidentielle d'octobre 2020.

L'officier des douanes s'est voulu rassurant face aux nombreux militants qui ont effectué le déplacement pour assister à la mise en place des bases du parti. "Dès aujourd'hui, nous allons prendre d'assaut tous les recoins du Guemon avec pour seul objectif de faire en sorte que, dans notre région, le candidat du RHDP puisse largement gagner au premier tour", s'est-il engagé.

Il affirme la tâche de mobilisation en vue de la victoire écrasante du RHDP dès le premier tour est rendue facile avec le bilan très satisfaisant du Président Alassane Ouattara et du gouvernement conduit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans la région du Guemon qui a bénéficié d'importantes réalisations du gouvernement, comme partout dans le pays, il pense que le bilan du Président Alassane Ouattara est inattaquable. "Tenez-vous prêts pour les batailles futures, pour une victoire écrasante du Rhdp dès le premier tour des élections présidentielles de 2020", a lancé Dr Serey Doh Célestin partout où il est passé, à l'endroit des délégués départementaux, délégués sous-préfectoraux, délégués communaux et délégués associés.

Il a en outre exhorté tous les délégués du Guemon à prôner la paix et la cohésion partout où ils iront parce que le Rhdp est un creuset de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire qui, sans discrimination aucune, travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Aussi le coordinateur régional a-t-il dévoilé les prochaines étapes de la stratégie de conquête du terrain. Ainsi pour une occupation rationnelle du terrain, il a doté tous les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux de motos pour faciliter leur déplacement. Ce sont au total 28 motos qui ont été remis aux différents responsables de base de la coordination du Guemon (Duékoué, Bangolo, Kouibly et Facobly).