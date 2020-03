Cote d'Ivoire: JIF 2020/Mariatou Koné aux femmes - « Nous avons une grande responsabilité à apaiser les cœurs de nos époux et de nos enfants »

Sur sa page officielle Facebook, la ministre Mariatou continue d'entretenir les internautes et l'ensemble des Ivoiriens sur les biens fondés de la cohésion sociale et du vivre ensemble. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme (Jif), ce dimanche 8 mars 2020, elle insiste sur le rôle de la femme ainsi que l'implication de l'homme dans un environnement général apaisé propice à l'essor de la Côte d'Ivoire. Elle engage, pour ainsi dire, femme et homme pour des élections générales apaisées. Premier morceau choisi.

« Parce que nous sommes des mères, parce que c'est nous qui donnons la vie, parce que nous savons la douleur profonde que l'on ressent lorsque l'on a perdu un époux, un fils, une fille, un frère, une sœur, un père ou une mère, nous devons être en première ligne dans la protection de la vie. Oui, nous avons une grande responsabilité à apaiser les cœurs de nos époux et de nos enfants pour que nous sortions de la culture de la violence qui semble s'installer durablement dans notre pays », écrit le Professeur Mariatou Koné.

« C'est ensemble, hommes et femmes, que nous pourrons vaincre les pesanteurs socioculturelles... »

Dans cette réflexion la ministre en charge de la Solidarité engage les hommes et les femmes à avoir des attitudes et surtout à mener des actions pour l'égalité dans tous les domaines. Deuxième morceau choisi.

« Promouvoir les droits de la femme, c'est envoyer les jeunes filles à l'école, c'est leur éviter les violences sexuelles, c'est les épargner des mariages précoces en leur permettant de vivre leur vie d'enfants pour être des femmes épanouies demain. Mais ce combat, les femmes ne peuvent pas le mener et le gagner seules. En effet, c'est ensemble, hommes et femmes, main dans la main, en regardant dans la même direction, que nous pourrons vaincre les pesanteurs socioculturelles qui entravent encore les actions menées au niveau de l'Etat pour l'égalité des sexes dans l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux postes de responsabilités et de prises de décision », note la ministre Mariatou Koné.