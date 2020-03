Congo-Kinshasa: La journée de la femme passe à côté de l'essentiel

Le monde célèbre chaque 8e jour du mois de mars, la journée internationale dédiée à la femme. Sous d'autres cieux, le 08 mars n'est pas une fête de la femme, mais plutôt la journée de lutte pour le droit de la femme. C'est le sens originel de son institution. « La femme n'a pas à fêter ce jour, parce qu'elle n'apprécie nullement ses conditions de vie », affirme Hortense Ngavele, Présidente de l'ONG FEMME SAGE..

Aux USA où l'idée a commencé en 1908, les femmes se sont battues, aidées par certaines organisations qui militent pour le droit de la femme pour qu'elles soient aujourd'hui considérées. Ce n'est pourtant pas le cas au Congo-Kinshasa.

En République démocratique du Congo (RDC), cette journée est consacrée d'ordinaire à des défilés des mamans travaillant dans différents ministères, entreprises et plusieurs autres formations. Un pagne y est dédié annuellement, malheureuse la femme de ménage qui ne l'aura pas acquis. Son mari en sera indéfiniment inquiété. Dans d'autres provinces, des manifestations culturelles sont organisées tout au long du mois de mars, question de faire honneur à la Congolaise.

Tout ceci est bien apprécié, mais le pays passe à côté de la plaque. Selon moult observateurs, ce mois devait être consacré à la sensibilisation des jeunes filles à rupture sociale, ces mineures, femmes de demain qui vivent dans la rue, qui se prostituent le long de grandes artères des quartiers ambiants de la capitale Kinshasa. Cette catégorie se croit délaissée. Ni le thème de la de l'année pour cette journée, ni le message donné en ce jour ne leur arrive. Tous les canaux sont enrouillés pour qu'elles en soient informées.

De l'avis des intellectuels, le pays doit consacrer tout ce mois à responsabiliser les jeunes filles vivant de la mendicité et du commerce le plus ancien du monde, en organisant des formations professionnelles pour qu'à la fin, les formatées s'emploient à exercer un métier. C'est le sens de la préparation de l'avenir en investissant dans la jeunesse. Le message doit être orienté et le sens de la journée contractualisé.

Que fait-on de ces filles et femmes violentées, mutilées et violées dans la partie Est du pays, pendant que dans d'autres provinces la journée est fêtée avec faste? Quel est le message adressé à ces pauvres qui n'ont rien d'autres que leurs yeux pour pleurer face aux atrocités jamais connues dans le monde?

L'adoption du message

Cette année, la journée tombe à pic pendant que la première Dame est au Kasaï, provinces où la femme est considérée par quelques maris comme une pondeuse. Oui, une ménagère dont l'éducation est sacrifiée au profit des garçons.

Les femmes de ce côté là ont pour une fois, reçu la visite d'une hôte de marque. Elles devront certainement se plaindre auprès de cette dernière pour que leur dignité soit prise en compte, et leurs droits respectés. Certes, le message en ce mois devait être contractualisé compte tenu des us et coutume de chaque terroir. Une attention particulière devait être accordée à la Communication à distiller endéans ce temps, selon les réalités de chaque province. Ne pas le faire, c'est sacrifier cette femme qui avait donné son avis pour que l'être humain naisse, celle qui a souffert lors de l'enfantement, cette femme africaine, la pauvre qui éduque et donne sens à la vie de toute chaire.

A l'humble avis de plusieurs observateurs, voilà l'essentiel à privilégier pour honorer la femme, au lieu de privilégier une frange des femmes déjà privilégiée, parce que, elles au moins travaillent.