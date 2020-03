Congo-Kinshasa: Walikale - Un territoire oublié ou moins prioritaire ?

La question est désormais sur toutes les lèvres des originaires et habitants du Territoire de Walikale, dans la province du Nord-Kivu. En dépit de sa carte économique que présente Walikale du monde, il reste le territoire le plus enclavé et le plus isolé du Nord-Kivu.

Pas d'infrastructures modernes dans le domaine de la santé ni de l'éducation, l'accessibilité par voie routière et aérienne est un véritable chemin de la croix, à cause du délabrement très avancé des routes qui le relient avec d'autres coins de la province et du pays. L'état de vétusté des aérodromes qui s'y trouvent laisse à désirer. Ce, malgré sa contribution à plus de 50% au budget de la province et une part importante au budget national.

Walikale, territoire le plus vaste du Nord-Kivu, a une superficie de 23. 475 km carré, soit 39,46% de la superficie totale de la province. Il regorge des richesses immenses en sol, avec un sous-sol très riche et diversifié en produits miniers. Notamment, le coltan, l'or, la cassitérite, le wolfram... convoités par les multinationales.

Toutes les promesses relatives à la réalisation des grands projets pour le développement de ce territoire et qui ont été faites par les Gouverneurs qui se sont succédé à la tête de la province, sont restées lettre morte. Le résultat sur terrain va de mal en pis, au fur et à mesure que les années passent. Et cela, dans beaucoup des secteurs de la vie quotidienne des habitants de Walikale qui se considèrent, à tort ou à raison, comme un « peuple oublié ».

De l'agriculture à l'artisanat et du petit commerce, en passant par les mines, ces secteurs manquent d'appuis politique et financier considérables de la part des Gouvernements provincial et national pour leur relance.

L'équité et l'impartialité

Le débat est vif entre les principales communautés de Walikale, localisées dans les collectivités de « Wanyanga » et de « Bakano ». Elles présument que plusieurs Gouverneurs de province prioriseraient seulement le développement dans la partie Grand Nord du Nord-Kivu. Chacune d'entre ces communautés a son approche sur l'équité et l'impartialité du travail réalisé par l'exécutif provincial.

Dans leurs revendications, la majorité des habitants de Walikale reproche à l'actuel gouverneur, Carly Nzanzu Kasivita, à la tête de la province depuis le 30 mai 2019, de n'avoir jamais effectué une mission d'itinérance dans ce plus grand territoire de sa province qui fait face à des multiples défis. Alors qu'il en a effectué autant dans les 5 autres territoires de sa juridiction. Ce qui suscite davantage des questionnements sur cette indifférence spectaculaire à l'égard de Walikale.

Certains prétendent même que Walikale ne constituerait pas une priorité pour le gouvernement provincial dont l'agenda du Gouverneur serait visiblement chargé avec des projets de développement des territoires de Rutshuru, Lubero et Beni.

Au-delà de ce vœu de voir l'actuel gouverneur de province effectuer de temps en temps des missions d'itinérance à Walikale et y orienter aussi des projets de développement venant des investisseurs, les habitants de cette contrée fustigent également la non prise en compte de leur territoire dans plusieurs grands projets parrainés par le Gouvernorat du Nord-Kivu. Il s'agit notamment, du Projet d'appui au secteur agricole (PASA). Ce projet est exécuté dans tous les autres territoires de la province sauf à Walikale, alors qu'on trouve dans ce territoire des produits agricoles tels que le manioc, la patate douce, le Riz, le Haricot...

Nécessité d'une liaison routière Walikale-Goma

Il faut relever qu'à ce jour, aucun projet d'électrification de Walikale n'est initié par l'autorité provinciale, alors que ce territoire dispose d'importantes cours d'eau comme Lowa, Osso, Luka...

La liaison routière avec Goma est l'un des problèmes majeurs de Walikale et la cause même de son enclavement. La Route Goma-Sake-Masisi-Walikale est restée longtemps délabrée et à moitié impraticable. Elle devrait être réhabilitée en toute urgence pour permettre à ce territoire de redécoller et booster davantage l'économie du Nord-Kivu qui passe également par la réhabilitation des aérodromes de Walikale. Notamment, ceux de Ntoto, Pinga et Kigoma pour faciliter le transport aérien.

D'ailleurs, le Directeur provincial de l'Office des routes au Nord-Kivu, Kofina Pangi, avait annoncé, en début janvier, que le tronçon routier Goma-Sake-Masisi-Walikale, était la priorité des priorités de son entreprise pour l'année 2020. Ce qui avait suscité polémique chez certains ressortissants de Walikale qui, selon eux, cela porte à croire que dans les années antérieures, ce tronçon routier ne constituait pas une priorité pour l'Office des Routes, censé servir toute la province à part égale en termes de réhabilitation routière.

Dans le passé, Walikale a connu des situations de guerre causées par des groupes armés étrangers comme le FDLR. Le territoire vit aujourd'hui une situation plus ou moins stable sur le plan sécuritaire, en dépit de la présence des groupes armés locaux qui font la loi dans certains coins du territoire.

Prôner l'unité, le travail et le développement de Walikale

Ce moment est donc une occasion propice pour l'autorité provinciale de songer à ce territoire qui contribue beaucoup sur le plan économique dans la province, à travers les minerais qui y sont exploités, en travaillant urgemment sur la question de l'accessibilité routière pour désenclaver ce territoire isolé, à partir des royalties données par la société minière Alphamines et à partir du plaidoyer fait à Kinshasa.

Les habitants de 15 groupements que compte le territoire de Walikale demandent au gouvernement provincial du Nord-Kivu de s'impliquer sur leur gain auprès de la société Alphamines Bisie mining, en termes d'apport significatif au développement des secteurs de l'éducation et de la santé qui sont sur une ligne rouge, par manque d'infrastructures modernes. C'est le cas de l'hôpital général de Walikale, de Kibua, de Pinga et d'Itebero. Ils demandent que beaucoup d'autres projets de santé soient orientés aussi à Walikale, comme celui appuyé par la coopération Technique belge au Nord-Kivu.

« De la même façon que le Gouvernement provincial du Nord-Kivu réclame la rétrocession venant de Kinshasa pour le développement intégral de la province, nous réclamons également une part active et l'implication du Gouvernement provincial pour le développement de Walikale qui contribue à plus de 50% au budget provincial. Les enfants de Walikale doivent bénéficier de leurs richesses », lancent les creuseurs artisanaux de Walikale, réunis dans des coopératives.

Pour les habitants de Walikale, le moment est venu pour toutes les personnalités politiques, originaires de ce territoire qui sont présentement dans les Gouvernements national et provincial, de prôner l'unité, le travail et de s'impliquer davantage pour le développement de Walikale qui n'est pas appelé à s'effacer et à être oublié du reste du monde. Ce faisant, l'équivoque sur « l'oubli » de ce territoire par l'autorité provinciale sera enfin levé.