Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le PASA-NK au chevet de ses partenaires

Cet appui consiste à une remise des véhicules annoncée pour ce lundi 9 mars 2020 à Goma, aux services et organisations chefs de file, partenaires au Projet d'appui au secteur agricole au Nord-Kivu (PASA-NK), afin de leur permettre de mieux travailler dans leurs zones agricoles respectives sur toute l'étendue du Nord-Kivu.

Arrivés à Goma ce dimanche 8 mars 2020 pour besoin de la cause, le Secrétaire général de l'Agriculture de République démocratique du Congo ainsi que le Directeur-Pays du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) qui finance le Projet PASA-NK à 63%, ont fait cette annonce devant les médias locaux.

« Nous allons remettre du matériel roulant à certains partenaires et allons avoir des séances de travail avec les équipes du Projet, les bénéficiaires et les partenaires de mise en œuvre pour s'imprégner de l'état d'avancement du Projet au Nord-Kivu, qui du reste, est appréciable par tous », confie Valantine Achancho, Directeur-Pays et Représentant du FIDA en RDC.

Pour sa part, Évariste Bushabu, Secrétaire général de l'Agriculture, note que ce geste de PASA-NK s'inscrit dans le cadre de la vision du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a appelé tout congolais à faire de cette année 2020 une année de « l'action ». « Nous venons donc poser une action importante à Goma, dans le cadre de ce Projet », souligne-t-il.

Par ailleurs, c'est depuis le 6 décembre 2018 que ce projet qui appuie le secteur agricole en RDC s'est installé officiellement au Nord-Kivu. Dans cette province, le PASA-NK appuie les filières Café, Riz, Maïs et pomme de terre. Ce, dans le but d'accompagner les populations rurales qui veulent émerger ce secteur vital de la RDC et spécifiquement, en province du Nord-Kivu.