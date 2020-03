Congo-Kinshasa: Goma - Maguy Rwakabuba, un modèle des Femmes congolaises au Nord-Kivu

Les femmes membres, militantes et cadres de l'Union des démocrates pour la concorde nationale (UDCN), fédération du Nord-Kivu ont célébré avec faste, la journée internationale de la femme à Goma et dans toutes les sous-fédérations des six territoires de la province du Nord-Kivu.

À Goma, les femmes de l'UDCN ont profité de la célébration, ce dimanche 8 mars, de la Journée de la femme pour appeler à la promotion des valeurs qui doivent guider toutes les femmes de la République démocratique du Congo et, surtout celles du Nord-Kivu. Parmi ces valeurs on note : le travail, la compétence qui conduit à la méritocratie ainsi que le sens de collaboration parfaite avec l'homme, dans l'objectif d'atteindre une « Génération égalité ».

Docteur Lilyanne du Secrétariat exécutif de l'UDCN, Fédération du Nord-Kivu a, dans son mot de circonstance, appelé toutes les femmes de l'UDCN à se lever et à se préparer déjà aux enjeux politiques du pays, en visant de se présenter en masse aux les élections de 2023, tout en se référant aux idéaux prônés par la députée nationale, Maguy Rwakabuba, autorité morale de ce grand parti politique en RDC.

De son côté, Yeye Kavira, Secrétaire exécutive en charge du social, Femmes et enfants, au sein de la Fédération Nord-Kivu de l'UDCN, pense que le 8 mars ne doit pas être une journée de fête. Cette date, à l'en croire, est une journée où les femmes doivent se rappeler aussi du combat mené par celles qui ont milité pour l'émergence des Femmes congolaises. « Nous devons continuer cette lutte de la représentativité de la Femme dans les instances de prise de décision, en toute responsabilité pour participer au développement du pays comme notre autorité morale Maguy Rwakabuba », a appelé Yeye Kavira. Avant d'ajouter que « nous devons y travailler pour mieux mériter ce que nous visons, en évaluant de temps en temps notre lutte ».

Pour sa part, Miriame Matondo, cadre de l'UDCN, appelle ses camarades à être actives au sein du parti et de la société, en posant de bonnes œuvres en faveur du développement du pays et en restant unies. Maitre Christophe Mabuye, président fédéral de l'UDCN, fédération Nord-Kivu, a aussi exhorté les femmes de son parti à la loyauté.

En outre, le Secrétaire général adjoint de l'UDCN, Claude Ntuyenabo a, quant à lui, enseigné aux femmes d'adhérer à l'idéologie politique de Maguy Rwakabuba ; à sa philosophie basée sur la mise en place et de la promotion d'une œuvre sociale, au profit des membres de l'UDCN, dénommée « Solution alimentaire en Afrique (SAF) ». « C'est une structure de promotion de l'élevage et de l'agriculture et vous, les femmes du parti, vous devez vous en approprier », a-t-il exhorté.

Bien avant cela, les femmes de l'UDCN au Nord-Kivu ont pris part active au lancement officiel du mois de la femme dans cette province, par Marie Lumoo Kahombo, vice-gouverneur du Nord-Kivu.