Togo: Eco-Digesta 228, un digesteur qui produit du biogaz à l'aide des déchets d'origine animale et végétale à moindre coût

Il est le donneur d'une 3ème vie aux déchets d'origine végétale et animale. Lui, c'est Roger Sessou, l'inventeur du dispositif Eco-Digesta 228. Par cette invention qui permet de produire du biogaz à partir des déchets d'origine végétale et animale, dont il fait la promotion, ce Géomètre agréé de formation devient consultant en biogaz et spécialiste en conception, montage et gestion du digesteur.

Interrogé sur son invention par une de nos équipes de reportage, l'homme indique que le dispositif Eco-Digesta 228 est un « dispositif (digesteur) qui produit du biogaz à partir des déchets d'origine animale ou végétale. Il est composé d'un tonneau à l'intérieur duquel se fait la réaction chimique qui produit le biogaz et le digesta (Engrais bio). La canalisation du biogaz vers la cuisine se fait par les tuyaux PVC ». Rentrant dans les détails, cet inventeur confie que pour le fonctionnement de ce digesteur, « il faut l'alimenter avec tout déchet qui peut pourrir : les restes d'aliments, bouse et résidus de la panse de vache, matière fécale etc..... ».

Si cette nouvelle invention n'est que le fruit d'un travail personnel effectué par Roger Sessou sans le concours financier ni technique de telle ou telle autre structure, il est à noter que le coût de production à la faveur des ménages ou clientèle de cette alternative énergétique qui met à contribution la production végétale et animale, dépend de la consommation de chacun.

Comme intérêts pour les utilisateurs, il est révélé que l'Eco-Digesta 228 assure un degré d'incendie zéro, il est écologique, est facile à l'utilisation et a une durée de vie de 25 ans.