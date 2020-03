Cote d'Ivoire: Randonnée pédestre - Ivoiriens et Chinois marchent contre Covid 19

La Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et de bien-être pour tous (Firape) a lancé ses activités sur le plan national, samedi dans les rues du Plateau, à Abidjan. Cette fois, Marie-Laure Essan, la présidente et les milliers d'adeptes de cette discipline sportive avaient à leur côté, SEM. Wan Li, l'ambassadeur de la République populaire de Chine près la République de Côte d'Ivoire. Et pour cause, cette journée d'ouverture de la saison était placée sous le signe de la « solidarité avec le peuple frère de la République populaire de Chine ».

C'est donc avec le diplomate Wan Li et plusieurs membres de sa communauté vivant à Abidjan que les randonneurs ivoiriens, avec à leur tête le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, ont sillonné la commune du Plateau.

Une procession de 3 Km, qui, partie de la Sorbonne, s'est dirigée vers le stade Houphouët-Boigny. Ensuite, elle s'est dirigée vers la Cathédrale Saint- Paul, la Cité administrative et est redescendue vers la mairie du Plateau. Avant de regagner la Sorbonne où un podium géant l'attendait dans une ambiance de fête.

C'est après une séance de fitness et d'étirements que Wan Li, ému par cette marque d'attention de la part des Ivoiriens, a pris la parole pour traduire toute la gratitude de son pays aux randonneurs ivoiriens. « Je suis très touché par ce geste amical. Cela démontre l'amitié qui ne date pas d'aujourd'hui entre la Chine et la Côte d'Ivoire. A présent, nous savons que nous ne sommes pas seuls », a indiqué M. Wan Li qui n'a pas manqué de dire « grand merci, à la Firape et à la Côte d'Ivoire ».

Pour le ministre des Sports, Paulin Danho, à travers cette marche de solidarité aux côtés du peuple chinois, il s'agissait « d'affirmer notre foi qu'ensemble, cette épidémie de Coronavirus sera vaincue ». Tandis que la présidente, Marie-Laure Essan se réjouissait du succès de la manifestation dont le but, avant tout, est de permettre aux uns et autres d'entretenir leur santé physique afin de lutter contre les maladies métaboliques.