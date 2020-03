Angola: Covid19 impose une reprogrammation macroéconomique

Luanda — La République d'Angola procède à une reprogrammation macroéconomique, à tous les niveaux, afin de prévenir les éventuels impacts du coronavirus (Covid19), a informé samedi la ministre des Finances, Vera Daves.

Selon le ministre, actuellement, les techniciens des finances et les institutions similaires calculent autant d'informations que possible pour reprogrammer toutes les variables macroéconomiques, telles que la révision du PIB, l'inflation, le taux de change, le déficit budgétaire, le déficit de la balance des paiements et toutes ses composants. Vera Daves, qui a tenu une réunion avec des journalistes ce week-end à Luanda, a déclaré que le Coronavirus pourrait avoir un impact sur la gestion de la dette publique - ce qui pourrait être un scénario possible de ralentissement de la croissance économique, de revenus réduits, ainsi que de la gestion de la trésorerie.

"Nous devons faire les ajustements nécessaires du côté des revenus non pétroliers et du côté des dépenses pour combler l'écart", a déclaré la ministre lorsqu'elle répondait à certaines questions posées par des journalistes angolais et étrangers. Afin de combler ce vide, la gouvernante souligne une augmentation de l'endettement, mais de manière «non agressive» et une augmentation des revenus non pétroliers sans nuire à la vie des entreprises et des familles, en examinant la fiscalité des terrains non officiels et des immeubles inoccupés . S'exprimant lors de la réunion, le directeur du Bureau d'études et de planification du ministère des Finances, Emílio Londa, a déclaré qu'il est estimé que jusqu'en avril prochain, il y aura un cadre plus stable, compte tenu des rapports que le Fonds monétaire international (FMI) publiera au cours de ce mois.

La même source a précisé que l'Angola, les autres pays et le FMI étaient également engagés dans leur reprogrammation suite au Coronavirus. L'analyse de tous les impacts possibles sur l'économie était en cours et un groupe de travail, impliquant des techniciens des ministères des Finances, de l'Economie et du Plan et de la Banque Nationale d'Angola (BNA), travaillait déjà sur l'analyse d'éventuelles contraintes.