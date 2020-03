Cote d'Ivoire: Emplois - Un programme lancé pour recruter des mains d'oeuvres pour le canada

Les entreprises Vaillancourt Riou et le Conseils Top Managers d'Afrique (Ctma) ont procédé au lancement du programme de recrutement-immigration dénommé" Canada Emplois Afrique" le jeudi 5 mars 2020 dans un hôtel d'Abidjan-Plateau.

Selon Marc Vaillancourt, Directeur général de l'entreprise Canadienne Vaillancourt Riou, le projet " Canada emplois Afrique " vise à recruter du personnel qualifié en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale francophone afin de faciliter leur immigration au Québec pour exercer au sein des entreprises partenaires à Vaillancourt Riou. Car, dit-il, les entreprises canadiennes traversent des périodes de grande pénurie en ressources humaines et mains d'oeuvres pour assurer leurs croissances. Vaillancourt Riou est un cabinet membre de l'Association québécoise d'avocats en droit de l'immigration (Aqaadi).

Adama Bamba, Dg du cabinet Ctma a dit : «Notre responsabilité est entre autres, évaluer, recruter du personnel dans la catégorie de métiers demandés par Vaillancourt Riou (Vr), procéder à une sélection d'employés potentiels, et aussi faciliter le processus de contractualisation entre le candidat et l'employeur au Québec. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Gabon et dans tous les pays francophones, nous avons la main d'œuvre formée et expérimentée.

Mais elle reste encore sans emploi. C'est dans ce cadre-là que nous intervenons afin de faire le recrutement du personnel et le cabinet Vaillancourt lui se charge de faire le processus d'immigration au Canada. Et pour passer la candidature vous n'avez rien à payer, il n'y a aucune possibilité d'anarque. Nous sommes très transparents et nous respectons les normes canadiennes, car elles n'autorisent pas qu'on prenne de l'argent des personnes pendant le processus ». Lancé en décembre 2019, le programme de recrutement d'immigration au Québec sera en vigueur toutes les fois où les employeurs Québécois feront des demandes.