Cote d'Ivoire: Yéo Adama Benoit, DG de idt - "La direction commerciale et marketing est confiée à une dame"

Le centre d'exploitation de la télévision ivoirienne à Abobo-Abidjan a servi de cadre le vendredi 6 mars 2020 à la célébration de la journée internationale de la femme par la Société ivoirienne de télédiffusion(IDT).

À cette occasion, Yéo Adama Benoit, directeur général de IDT a félicité et encouragé les femmes de son entreprise pour leur ardeur au travail. Puis, il leur a dit : « À vous, dévouées et engagées femmes de IDT, étoiles de la télévision numérique en Côte d'Ivoire, que pourrais-je dire d'autre pour mieux vous honorer ? Je suis fier de vous et je m'engage pour votre cause au sein de la société IDT. Pour ma part, j'adhère pleinement au thème national de cette journée, à savoir "Promouvoir la femme pour une paix durable".

À preuve, la direction commerciale et marketing est confiée à une dame, il en est de même de la gestion des profils et carrières, de la logistique et de la communication. Bref, tous les postes stratégiques enregistrent la présence des femmes. Toutefois, je vous invite également à être de la génération égalité et à vous lever pour vos droits ! Conformément au thème international. C'est à ce prix que vous enregistrerez des résultats tangibles ».

Avant lui, c'est Mme Diby Miliane, porte-parole des femmes de Idt qui s'est adressée au directeur général tout en lui rendant hommage pour ce qu'il fait pour la promotion des femmes. Elle en a profité pour demander que le directeur général en fasse davantage pour les femmes parce qu'elles veulent encore des postes de responsabilité.

Mme Ano Kakou Rosine, conseillère technique au ministère de la Communication et des Medias, représentant le ministre de tutelle a, pour sa part, rappelé que le 8 mars doit être une journée de réflexion sur les avancées de la lutte pour les droits de la femme. Elle s'est réjouie que la Côte d'Ivoire ait fait des avancées avec l'entrée des femmes à la Gendarmerie nationale. Le directeur général Yéo Adama a offert des roses à toutes les femmes.