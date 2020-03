Cote d'Ivoire: Abobo-Hamed Bakayoko - "La manifestation de l'énergie de la côte d'ivoire, c'est le masa"

Le concert d'ouverture de l'édition 11 du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) s'est tenu le samedi 7 mars 2020 au rond-point de la mairie d'Abidjan-Abobo en présence du ministre d'État, ministre de la défense, Hamed Bakayoko, maire de la commune.

À cette occasion, Hamed Bakayoko a dit : << Ici à Abobo, ce sont des Ivoiriens. C'est vrai, on n'est pas très riche mais on est tous autant Ivoiriens. Abobo a donné sa part pour que la Côte d'Ivoire soit belle aujourd'hui. Et Abobo a donné beaucoup de talents à la Côte d'Ivoire dans le domaine culturel et sportif.

On a vu une jeunesse qui a exprimé sa vitalité, sa joie de vivre, son envie de vivre en paix dans la diversité. Que demande le peuple sinon que de mieux vivre dans la paix et dans la joie. La Côte d'Ivoire est un pays qui vient de loin. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays en paix. Et la manifestation de l'énergie de la Côte d'Ivoire, c'est ça, le Masa, dans le contexte où partout dans le monde, on annule le rassemblement des hommes.

La diversité d'un peuple est ici à Abobo. C'est un grand quartier de brassage. C'est la Cedeao ( Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest: Ndlr) en miniature. Nous sommes très heureux, bienvenue à vous à Abobo et bonne semaine du Masa à tous>>. Il a traduit sa reconnaissance à Yacouba Konaté, Dg et commissaire du Masa pour le choix de sa commune à travers le programme "Allons à Abobo".

Ce concert d'ouverture a réuni plus de 2000 artistes-chorégraphes et danseurs. Avant le concert live des artistes Ismaël Isaac et Espoir 2000, le public, a eu droit à une parade appelée "Abidjan danse parade" et à une scène de démonstration de danse sous le son des tam-tams du Burundi, l'un des pays participants. Cette cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de Abdoul Karim Sango, ministre de la culture, des arts et du tourisme du Burkina Faso et de Maurice Kouakou Bandaman, ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Ouvert le samedi 7 mars 2020, le Masa prendra fin le samedi 14 mars 2020.