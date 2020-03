Tunisie: Athlètisme / « La Tunisienne Gazelle Run » - Une première !

Entre 600 et 700 athlètes féminines seront au départ de cette course spectaculaire.

La banlieue nord abrite, aujourd'hui, la première édition de «La Tunisienne Gazelle Run» une course distante de 6 km cent pour cent féminine organisée par Azdine Ben Yacoub à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Entre 600 et 700 athlètes dont des Françaises se sont inscrites pour prendre part à ce premier marathon féminin aujourd'hui « Ce sera un dimanche de douceur, d'élégance et de bienveillance», a déclaré Ben Yacoub. La remise des dossards débutera à 8h00, soit deux heures avant le départ de la course qui sera donné par la fillette de Azdine Ben Yacoub, dénommée Mathilde en mémoire de la veuve de Habib Bourguiba.A dix heures pile, commencera cette première course cent pour cent féminine dans le décor fabuleux du circuit Carthage, Sidi Bou Saïd et La Marsa.

Championnats nationaux d'hiver

Environ 800 athlètes participent aujourd'hui aux championnats nationaux d'hiver devant avoir lieu au stade d'athlétisme à Radès. Le programme comporte des distances intermédiaires variant entre 60 m et 1200m plat, ainsi que des courses de haies et d'obstacles ( 2000m steeple, 300m haies et 60 m haies). Toutes les épreuves de concours de sauts (hauteur, longueur, triple saut et perche) et de lancers (poids, marteau , disque et javelot) sont épinglées au programme. Les athlètes participant à ce championnat national ont été qualifiés selon leurs performances réalisées dans les journée sectorielles.

Saâd et Khelfi au Maroc

Les deux athlètes Atef Saâd (marathon) et Talel Khelfi (5000 m et 3000 m steeple ) se sont envolés hier pour le Maroc en vue d'effectuer dans la région d'Ifrane (en altitude) un stage de préparation qui durera jusqu'au 7 avril 2020. Ils sont encadrés par les entraîneurs Chokri Slama et Adel Hafaiedh. Atef Saâd envisage de courir le marathon ( 42 km 196m)en un temps inférieur 2 heures 10 minutes.

Touati et Balti au Portugal

Les deux coureurs du 400m haies Mohamed Amine Touati et Rami Balti se rendront, après-demain, à Lisbonne pour un stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 20 avril 2020. Ils seront encadrés par l'entraîneur national Chokri Anène. Touati est qualifiable aux Jeux olympiques de Tokyo. Il est en mesure de réaliser les minimas de participation .Quant à Balti, il prépare essentiellement le championnat d'Afrique junior devant se dérouler au mois de juillet 2020 au Kenya.

Naceri à la Coupe du monde de marche

Pour sa part, Chahinez Naceri se prépare pour participer, le 9 avril 2020, au meeting international de La République Tchèque. Elle y prendra part au 20 km marche .Par la suite , elle se rendra au Maroc en vue d'un stage de préparation pour la Coupe du monde de marche prévue les 2 et 3 mai 2020 en Biélorussie. Chahinez Naceri a réalisé dimanche dernier au meeting feu Slim Gaâmoun à Akouda une très belle performance sur 10 km marche sur route de l'ordre de 44 minutes 43 secondes jugée de meilleure performance africaine.