Tunisie: Le maximalisme - Prêts pour un style décomplexé ?

Les maîtresses de maison peuvent, enfin, se réjouir. Elles peuvent finalement se libérer du style minimaliste, où tout est très bien rangé, pour succomber au charme d'un tout autre style très décomplexé : le maximalisme. Les maîtres-mots de cette décoration sont acheter, exposer, mixer, collectionner... D'après les designers, cette façon de vivre serait un bon antidépresseur !

Imaginez une ambiance où, contrairement à l'intérieur parfaitement rangé, il fait bon vivre... vraiment ! Pour insuffler une âme à son intérieur, il est temps d'afficher sa personnalité aux quatre coins de son chez soi. N'hésitez donc pas et sortez tout ce qui vous tient à cœur, photos, bibelots, livres... et exposez-les partout sans complexe.

Ibtissem Hadda, une jeune Tunisienne qui vient de finir ses études d'architecture à Montréal, nous livre quelques secrets pour bien adopter la tendance maximaliste en déco. «Alors que, ces dernières années, le style scandinave et ses dérivés, tels que le minimalisme à l'extrême, le zen et encore le feng shui régnaient en maître sur la planète déco, quelques signes avant-coureurs laissent supposer que cette armada de tendances autour du fameux précepte du "less is more" pourraient être sur le chemin du déclin». Une très bonne nouvelle qui pourrait rassurer les collectionneurs compulsifs et les «maximalistes» qui s'ignorent...

Pour Ibtissem, toute personne souhaitant décorer son intérieur sans faire appel à un spécialiste, l'affaire est bien réglée avec ce style. «Depuis quelques mois, nous avons soigneusement compilé quelques indices qui laissaient présager ce changement côté tendance déco. En mai dernier, je suis partie voir le Salon du meuble de Milan, certains designers faisaient une nouvelle fois sensation avec leurs appartements-galeries où ils exposaient sans compter. Emouvants et étonnants à la fois, ces assortiments de meubles, d'objets... empilés, surexposés, associés avec amour, nous laissaient la vague impression que ce trop-plein d'objets était hautement plus rassurant que ces appartements qui pullulent autour de nous, des intérieurs tirés à quatre épingles et dépourvus d'objets attrape-cœur». Pour Ibtissem, l'affaire est réglée. Il ne faut pas être un très grand connaisseur en architecture d'intérieur pour oser ce style.

Une vraie libération

Elle continue, «il y a quelques semaines, en découvrant les nouveaux catalogues de certaines enseignes de décor dans nos boîtes aux lettres, tous semblaient avoir des vues sur des intérieurs où la sobriété, les lignes épurées et les meubles dépouillés avaient pris la poudre d'escampette. Dans ces nouvelles ambiances printanières, ces géants du meuble présentaient leurs nouveaux meubles en accumulant des pièces fétiches, des objets en tous genres, des livres, de vieilles machines à écrire, des poupées russes... tout est permis».

Pour elle, dans un monde où on a l'habitude de tout contrôler, où la monotonie est la norme et où les tendances freinent souvent notre imagination, le style maximaliste s'affiche comme une sorte de libération et de créativité retrouvée. Alors, si, vous aussi, vous en avez marre de l'intérieur minimaliste, succombez au charme de la tendance déco maximaliste et toutes ses leçons, bonnes pour le moral !

Vous l'avez donc compris, le maximalisme est un courant de décoration à l'opposé du minimalisme, étant donné qu'il privilégie le mélange des styles, l'exposition de différentes pièces de tous genres, l'excès dans la décoration... En gros, avec le style maximaliste, vous pouvez décorer votre maison avec tous les objets que vous affectionnez sans pour autant vous préoccuper des règles de la décoration ou de l'aménagement intérieur. Pour les curieux et les adeptes d'originalité, la décoration maximaliste sera à même de vous permettre de créer votre propre style sans devoir vous restreindre à de véritables règles.

Si vous souhaitez adopter le style maximaliste pour votre décoration, on vous livre quelques petites astuces afin d'apporter de l'originalité chez vous, à travers un savant mélange de couleurs, de textures et de divers objets.

Pour ce faire, il est recommandé de disperser vos objets de décoration en petites doses pour éviter de vous ruiner, de créer de l'harmonie à travers une ou deux couleurs clé qui vont guider toute la composition de votre décoration, de mixer et juxtaposer les différentes matières, d'opter pour du papier décoratif avec de grands motifs et des couleurs variées, mais également pour un mobilier de différents styles et de différentes époques si cela est possible. Finalement, pour garantir la réussite de votre décoration maximaliste afin de créer un style chic, harmonieux et unique en son genre, pensez à raconter une histoire tout en restant fidèle à vous-même. Optez pour des objets et des couleurs qui vous inspirent sans pour autant vouloir reprendre le style de décoration de quelqu'un d'autre.