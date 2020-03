Tunisie: Etre au top avec des baskets

Les chaussures sporty sont une pièce très confortable et à la mode. A porter sans modération...

Les espadrilles, baskets, notamment celles qui sont de couleur blanche sont, depuis quelques années, la tendance en matière de shoes. Elles continuent à être sur le devant de la scène de la mode pour leur aspect in et very fashion. Focus sur cette pièce phare de l'année.

Les shoes sporty, qui se portent bien avec des vêtements sport ou habillés, sont les chaussures préférées de toutes celles qui cherchent le confort et qui passent de longues heures à travailler debout. Elles sont très pratiques. Leur atout ? Elles vont avec toutes les tenues que l'on veut porter si on arrive à bien les associer avec les pièces adéquates.

Depuis quelques années déjà, les baskets blanches, simples et uniques ont envahi les dressings des girls les plus fashionistas. Aujourd'hui, même si elles ne sont pas au top 1 de la mode, elles continuent à être des chaussures passe-partout que l'on peut porter à toutes les occasions et à marier avec des tenues variées.

Elles se portent à merveille avec des jeans basiques, un pull-over size et même avec le manteau long, toujours d'actualité. Ces même baskets qui se déclinent en d'autres couleurs, notamment le noir, peuvent aussi se porter avec des robes, droites, qu'elles soient longues ou courtes et même avec des jupes évasées pour un look très décontracté et cool.

Les baskets, de différents designs, couleurs, à semelles variées ont aussi un autre atout. On peut les porter hiver comme été, il suffit juste de choisir la couleur qui se marie bien avec ces baskets.

On peut choisir des baskets noires, avec une semelle plate, en les associant avec un jean mom ou sloochy, une veste en cuir noir, pour avoir un look très trendy. Si on associe un sac cartable avec cette tenue, elle sera idéale pour aller se balader en ville, rencontrer des amis ou amies... .

Si on choisit de porter les baskets avec un pantalon noir, taille haute tout en associant en haut un blaser long, ou un manteau long over size, le look masculin que l'on aura sera parfait pour aller bosser au bureau.

Pour les filles qui veulent avoir le look très décontracté, confortable, elles peuvent porter des baskets, plates ou à talons compensés, avec une jupe évasée et une veste qui arrive à la taille.

Les styles de baskets sont très nombreux et les boutiques de prêt-à-porter exposent dans leurs vitrines une variété de modèles très attirants pour composer le look adéquat. Chacune pourrait choisir la pièce qui lui va à merveille et en constituer plusieurs looks en changeant à chaque fois les pièces du haut, du bas que l'on veut porter afin de varier les looks et paraître à chaque fois différente du jour qui précède.