Tunisie: Focus business - Démocratiser les comités d'entreprise

Les comités d'entreprise ont toujours joué un rôle de premier ordre dans l'apaisement du climat social et permis de fournir plusieurs avantages aux travailleurs et fonctionnaires de l'entreprise.

Composés des membres de l'entreprise, ces comités se réunissent régulièrement avec le directeur général pour mettre sur le tapis les différents problèmes auxquels est confronté l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les lacunes sont traitées et comblées dès leur apparition pour qu'elles ne se propagent pas et ne prennent pas une dimension syndicale. Malgré l'importance desdits comités, il semble que leur mission a été négligée, au cours des dernières années, par plus d'une entreprise qui préfère avoir contact directement avec les représentants du syndicat.

Or, certaines entreprises, publiques ou privées, ne disposent même pas de ces comités. La paix sociale devrait être étendue et pérennisée dans toutes les entreprises pour stimuler la productivité et attirer les investisseurs tout en évitant les arrêts fréquents du travail, ce qui constituerait un manque à gagner pour l'entreprise. Constituer un comité d'entreprise ne requiert pas des investissements colossaux et ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit, en effet, d'organiser, d'une façon périodique des élections au sein de l'entreprise pour choisir les membres de ce comité parmi les personnes qui ont présenté leur candidature. Le comité d'entreprise ne constitue pas un mécanisme de pression comme c'est le cas pour le syndicat.

Il ne s'agit pas non plus d'un lobby contre le premier responsable de l'entreprise. Un comité d'entreprise est tout simplement un espace convivial qui réunit dans un climat amical et détendu les membres de l'entreprise pour discuter sereinement des problèmes qui pourraient gêner les travailleurs et les empêcher de donner le meilleur rendement. Ces problèmes ne concernent pas forcément le côté matériel et les augmentations salariales. Ils peuvent toucher le côté de la formation des ressources humaines, l'acquisition de nouveaux équipements, les loisirs et le bien-être de l'effectif.

La réunion débouche, généralement, sur des mesures salutaires au profit des travailleurs qui se rendent compte qu'une grande partie de leurs tracasseries est résolue dans le cadre des réunions du comité d'entreprise sans qu'elles ne soient transférées au partenaire syndical. Dans plusieurs économies modernes, et particulièrement en Europe, les comités d'entreprise sont des structures essentielles auxquelles les chefs d'entreprise accordent une importance capitale vu leur rôle dans l'apaisement du climat social. D'où la nécessité de démocratiser l'installation de ces comités dans les entreprises tunisiennes qui en ont tant besoin, dans l'état actuel des choses, étant élus dans la transparence et l'égalité des chances entre tous les membres de l'entreprise.