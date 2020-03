Tunisie: Attentat terroriste aux Berges du Lac II - Détermination à venir à bout du terrorisme

Selon le ministre de l'Intérieur, cette opération terroriste «lâche et désespérée prouve la débâcle des terroristes face aux réalisations accomplies par les institutions sécuritaires et militaires, et ne peut que renforcer notre détermination à éradiquer le terrorisme et pourchasser les terroristes où qu'ils soient».

Les lourdes pertes subies par les terroristes conduisent ces derniers à commettre des actes «désespérés» et «isolés», a souligné, hier, le ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi, assurant que son département dispose de tous les moyens pour contrer toute menace pouvant peser sur la sécurité des Tunisiens.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'attentat terroriste qui a visé une patrouille sécuritaire aux Berges du lac (au nord de la capitale) a fait un mort, le lieutenant Taoufik Mohamed Missaoui. Cinq autres policiers ont été blessés ainsi qu'une femme.

Il a ajouté lors d'une conférence de presse organisée, vendredi soir, que le lieutenant Taoufik Mohamed Missaoui qui relève de la Direction générale des unités d'intervention est âgé de 52 ans et est père de trois enfants.

Les policiers blessés dans l'attentat sont Abdessalem Mnaour Oueslati, Mohamed Ksouri, Rabii Mohamed Nafzaoui, Ghassen Jemai et Yassine Guesmi. Les policiers et la femme blessée (Rania Kammoun) ont été admis à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa. Ils sont dans «un état stable qui ne présente aucun danger», assure le ministre.

Le ministre de l'Intérieur qui était accompagné du porte-parole de la Direction générale de la sûreté nationale Walid Hakima n'a pas donné de plus amples informations sur l'identité et l'appartenance des auteurs de l'attentat (qui sont morts) ainsi que sur les circonstances de l'attaque, déclarant que l'enquête se poursuit.

Hichem Mechichi a précisé que l'attentat a visé une patrouille de sécurité publique aux Berges du Lac 2 (près de l'ambassade des Etats-Unis), réfutant les informations selon lesquelles les assaillants auraient ciblé le siège de l'ambassade américaine.

Selon le ministre, cette opération terroriste «lâche et désespérée prouve la débâcle des terroristes face aux réalisations accomplies par les institutions sécuritaires et militaires, et ne peut que renforcer notre détermination à éradiquer le terrorisme et pourchasser les terroristes où qu'ils soient».

En se déplaçant à Ben Guerdane pour commémorer les évènements du 7 mars, le ministre de l'Intérieur a déclaré que «toute personne de retour des zones de conflit sera surveillée de près, à son arrivée sur le territoire national».

Il a promis de fournir tout l'appui nécessaire aux unités de sécurité intérieure dans le cadre d'un plan de coopération avec le reste des institutions de l'Etat, dont en premier lieu l'institution sécuritaire.

Mechichi s'est voulu rassurant concernant le spectre d'un retour en Tunisie de ressortissants soupçonnés de terrorisme et qui profiteraient de la chute de l'organisation terroriste dite «Daech».

«Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, a assuré le ministre, ajoutant que les forces de l'ordre sont tout à fait prêtes à repousser toute menace ou agression».

Par ailleurs, le ministre a présenté ses condoléances à la famille du policier tué et aux familles de tous les martyrs parmi les sécuritaires et les militaires, rendant hommage aux forces de la sécurité et de l'armée pour leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme et la garantie de la sécurité du pays.

La nature des explosifs non encore déterminée

Dans le même registre, le porte-parole du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme Sofien Sliti a indiqué que la composition des explosifs utilisés dans l'attaque terroriste qui a ciblé une patrouille sécuritaire au Lac 2 n'a pas encore été déterminée.

Dans une déclaration hier à l'Agence TAP, Sliti a précisé que l'analyse du lieu de l'attaque a révélé que de grandes quantités d'explosifs dangereux ont été utilisées et que les restes des corps des deux kamikazes étaient éparpillés sur une distance de 200 à 300 mètres.

Il est à signaler que le Pôle judiciaire antiterroriste s'est saisi de l'enquête. L'unité nationale de lutte contre le terrorisme d'El Gorjani s'est, de son côté, chargé du suivi de l'affaire en étroite collaboration avec les laboratoires d'analyses criminalistiques.

Fakhfakh à la salle centrale des opérations

Il est à noter que le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s'est rendu à la salle centrale des opérations au ministère de l'Intérieur pour superviser le travail des unités sécuritaires. Fakhfakh a adressé, à cette occasion, ses encouragements à tous les sécuritaires qui ont fait preuve d'un grand courage et de promptitude face au terrorisme, saluant leur engagement et dévouement à défendre la patrie et à assurer la sécurité des Tunisiens.

Il a également insisté sur l'importance de l'unité nationale pour réussir à combattre le terrorisme, indique un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Dans le même sillage, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, s'est rendu, vendredi, au domicile du martyr le lieutenant Taoufik Missaoui pour présenter ses sincères condoléances aux membres de sa famille et leur témoigner sa compassion en cette douloureuse épreuve. Fakhfakh a affirmé que la Tunisie est redevable au martyr et demeure le garant des droits de sa famille, indique un communiqué de la Présidence du gouvernement.