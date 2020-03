Tunisie: 4e anniversaire de l'épopée de Ben Guerdane - Achever le travail

Ben Guerdane a commémoré, hier, le 4e anniversaire de l'épopée du 7 mars 2016, lorsque le sang des sécuritaires et des militaires s'est mêlé avec celui des civils pour défendre la ville contre l'assaut de terroristes venus y établir un émirat daechien.

Des événements qui ont fait le tour du monde et qui ont montré que la Tunisie demeure un rempart contre les takfiristes. Vingt martyrs (13 militaires et 7 civils) sont tombés dans la bataille de Ben Guerdane, contre 50 terroristes tués et 7 autres arrêtés.

Quelle meilleure occasion que la commémoration de l'épopée de Ben Guerdane pour administrer une grande leçon aux terroristes et pour leur montrer que la Nation est en parfaite adhésion avec son armée et ses forces de sécurité dans la lutte contre la terreur !

Maintenant que le peuple a un œil sur les terroristes et que nos vaillants soldats, forces de sécurité, policiers et douaniers, patrouillent sur tous les fronts à la traque des daéchiens, il faut finir le travail et débarrasser le pays des ennemis de la liberté, de la vie. Maintenant que la mobilisation de nos forces de sécurité est forte, intense et même exceptionnelle, le résultat doit être édifiant. La leçon infligée aux terroristes doit être exceptionnelle et douloureuse. Et le message aux forces du mal clair.

Oui, notre nation est forte et qui s'y frotte, s'y pique. Les évènements de Ben Guerdane ont par ailleurs suscité un formidable élan citoyen, non seulement dans les rues de la ville touchée par les lâches attaques, mais aussi à travers ces milliers de candidats qui se proposent chaque jour pour l'enrôlement au sein de nos armées. C'est un signe de confiance dans le pays et dans l'institution militaire.

Parce que nos forces ont fait montre de fermeté et de courage et qu'elles l'ont fait avec discernement, compétence et sang-froid. Car nos militaires et nos policiers ne sont pas simplement des combattants envoyés sur le terrain mais des défenseurs d'un idéal, le plus grand : celui de la patrie. C'est pour cela qu'il faut achever le travail et traquer et extirper les forces du mal.