Congo-Kinshasa: Institutions publiques - Les personnes handicapées réclament le quota de 10% pour leur représentation

Mme Irène Esambo, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires sociales en charge des personnes handicapées et les personnes vulnérables, a clôturé, jeudi 5 mars 2020, l'atelier d'analyse critique de la proposition de loi organique sur les personnes handicapées en République démocratique du Congo.

Parmi les recommandations phares de ces travaux de trois jours au collège Boboto, les personnes handicapées se sont mises d'accord sur l'intitulé de la loi. Et, conformément à l'article 49 de la Constitution et à l'unanimité, en ce qui concerne la participation dans les institutions publiques, ils ont déterminé un quota de 10%, par rapport aux postes électifs et nominatifs.

Car, l'article 49 garantit la représentation et l'inclusion des personnes handicapées dans les institutions nationales, provinciales et locales de prise des décisions.

S'agissant des postes électifs, les participants à ces assises ont décidément résolu qu'il faudra passer par la cooptation, comme mécanisme plausible pour réaliser ce quota.

Et, pour arriver à la réalisation de toutes les recommandations, les participants ont adopté la mise en place de certaines structures telles que le Conseil consultatif qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre des modalités de participation dans l'esprit de l'article 49.

Ainsi, ils ont adopté la création d'un fonds qui aura pour mission de veiller et accompagner l'accessibilité de toutes sortes des personnes handicapées.

Pour se conformer à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, il a été accepté l'appellation "personnes handicapées en lieu et place des personnes vivant avec handicap".

Ainsi, la question sur l'élaboration d'une carte nationale des personnes handicapées, pour garantir l'égalité des chances, a été au menu de ces travaux qui ont réuni les acteurs de la société civile, des représentants des ministères sectoriels, des personnes handicapées et la participation agréablement constatée des députés nationaux. Une preuve d'une nécessité impérieuse de doter la République démocratique du Congo d'une loi qui garantit les droits des personnes handicapées. Car, la question des personnes handicapées et autres personnes vulnérables fait partie des priorités du programme du Gouvernement Ilunga Ilunkamba qui incarne la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

"En ce qui concerne notre ministère, je peux vous garantir que, dès maintenant, nous avons le document qui reflète les besoins des bénéficiaires et les engagements de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les instruments juridiques régionaux et internationaux. Notre travail est que nous puissions conjuguer des efforts afin que ce travail puisse parvenir aux honorables députés nationaux et que nous l'accompagnions au niveau des commissions afin que notre pays puisse être doté de cette loi organique", a précisé Mme Irène Esambo.

Pour sa part, Abdoul Aziz, Directeur du Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH), a salué l'implication de la ministre Irène Esambo et a promis la disponibilité et l'accompagnement de son bureau jusqu'à l'adoption et la mise en œuvre de la loi organique portant promotion et protection des personnes handicapées.

Concernant la question de la mendicité qui a été fortement discutée, le Directeur du BCNUDH a souligné qu'il faut lier cette question à la pauvreté extrême à laquelle les personnes handicapées font face. D'où, il a plaidé pour l'égalité des chances afin de garantir l'accessibilité des services publics, en l'occurrence, la santé, l'éducation, le transport, etc.

Plusieurs dispositions, pour garantir les droits des personnes handicapées, ont été abordées lors de ces travaux.

Cette proposition de loi organique portant promotion et protection des personnes handicapées est l'initiative de l'honorable Eve Bazaïba. Elle souffre à l'Assemblée nationale depuis 2013.