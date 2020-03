Congo-Kinshasa: Eliminer le commerce illicite des produits du tabac - BLP et CEJP plaident pour la ratification du protocole de l'OMS

Depuis sa signature le 9 décembre 2013, le protocole à la convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac souffre quant à sa ratification en RDC. C'est l'un des plaidoyers présentés aux professionnels des médias, le week-end dernier, par le Bureau de Liaison avec les Parlementaires (BLP) et la Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO).

Cela fait environ six ans, jour pour jour, depuis que ce protocole a été signé, en effet. Devant les hommes des médias, tout a été élucidé par le Coordonateur du projet de Taxation de tabac et Directeur du BLP. En exhibant ledit protocole, Jean-Paul Mulyanga a laissé entendre que ce dernier est le premier protocole à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et il constitue un nouveau traité international à part entière.

Aussi, Jean-Paul Mulyanga a indiqué que ce protocole a été élaboré en réaction au commerce illicite des produits du tabac, qui s'étend au niveau international et met gravement en péril la santé publique. Du général au particulier, le Chef du projet a brossé la situation au pays de Lumumba.

"L'existence sur le marché congolais des produits du tabac issus du commerce illicite enfonce le Programme National de Lutte Contre les Toxicomanies et les Substances Toxiques (PNLCT). En l'absence de la ratification formelle du protocole, ces dénonciations n'ont aucun effet contraignant sur ce commerce", a-t-il renchéri.

Dans le même esprit, une fois que ce protocole sera ratifié, une panoplie d'avantages sera octroyée à la RD. Congo. Notamment, la participation aux réunions à charge de l'OMS, la réduction de la contrebande et les pertes financières subies par le trésor public. Il sera aussi question de sauver la santé de plusieurs personnes grâce à la réduction de la morbidité et de la mortalité évitables, et sortir du sous-développement. Signalons qu'à la même occasion, un autre plaidoyer porté sur la prise des mesures d'application de la loi de santé publique du 13 novembre 2018, a été présenté par Eugène Ngabu, Point Focal du projet de taxation de tabac.