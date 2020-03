Congo-Kinshasa: Delphin Kahimbi - Félix Tshisekedi évoque la thèse de la pendaison !

La disparition tragique du général-major Delphin Kahimbi, le 28 février 2020, continue à alimenter la chronique, en dépit de son caractère hautement sensible. Plus de deux semaines après la mort de l'ancien responsable du service de renseignements militaires, alors que l'enquête diligentée par l'Etat-Major général des FARDC est à pied d'œuvre et n'a apparemment pas encore rendu ses conclusions, c'est le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui a levé un coin du voile au cours du conseil des ministres de vendredi 6 mars dernier.

Dans son compte-rendu de la séance, le porte-parole du gouvernement a annoncé, citant Félix Tshisekedi, que le décès du général Kahimbi était probablement intervenu par pendaison. Et que les enquêtes étaient en cours, avec l'appui de la MONUSCO.

Cette thèse contraste, cependant, avec les premières déclarations des proches de la famille du défunt qui avaient plutôt déclaré que l'irréparable était intervenu à la suite d'une crise cardiaque. Le seul point de convergence restant que l'officier général est décédé à son domicile.

En soutenant la version d'une pendaison, est-il possible d'imaginer que le Président de la République chercherait à mettre hors de cause ses proches collaborateurs cités dans le débarquement de l'avion du général Kahimbi, qui était en instance de départ pour l'Afrique du Sud où il devait suivre des soins médicaux, suivi de son interrogatoire par les services du conseiller spécial du chef de l'Etat, sa dégradation et enfin, sa suspension et son assignation à résidence ? Que dire des Sentences expéditives prononcées par des civils, hors des procédures prévues par le Code de Justice militaire en cas de mise en cause d'un officier général, pendant que sa garde personnelle était désarmée ? Le suspense demeure. Et, avec lui, tout le mystère.

D'autre part, le point de vue de la famille en devient gênant, parce qu'il accrédite la thèse selon laquelle le général était décédé à la suite d'une crise cardiaque.

Mais, quelle que soit l'issue des investigations de l'une ou l'autre commission d'enquête, il revient au Chef de l'Etat d'amorcer une opération de remise en confiance avec la haute hiérarchie militaire devenue ombrageuse par esprit de corps, dont certains membres (parmi lesquels le général Kahimbi) figureraient sur une liste secrète du Département d'Etat américain. Cette dernière lui aurait, semble-t-il, été transmise dernièrement pour l'inviter à se défaire de généraux placés sous sanctions du Trésor Américain. Cette liste serait, d'ailleurs, l'une des raisons de la frilosité observée dans la redynamisation des relations entre la RDC et les Etats-Unis d'Amérique, vers la fin du régime précédent.