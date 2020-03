Congo-Kinshasa: 11 mois d'arriérés - Le syndicat des cantonniers sollicite l'implication de Joseph Olenghankoy

Ce sont des femmes, des hommes, des parents qui ont longtemps travaillé pour la survie de leurs familles respectives, avec pour objectif de rendre service à l'Etat congolais, en apportant mains fortes dans le service d'assainissement de la ville-province de Kinshasa.

Malheureusement, ces quatre mille agents sont impayés depuis plus de 11 mois. Oui, malgré des revendications, ces agents qui ont participé à la salubrité de la ville de Kinshasa depuis 2012, n'ont jamais reçu une réponse satisfaisante de la part du Gouvernement. Cette fois-ci, ils s'en remettent au Bureau du Conseil National de Suivi de l'Accord et du processus électoral, en sollicitant l'implication de Joseph Olenghankoy sur ce dossier. La rencontre des syndicalistes balayeurs et Joseph Olenghankoy avait eu lieu samedi 7 mars dernier, au bâtiment du CNSA situé dans la commune de la Gombe.

Aujourd'hui, mieux qu'hier, le CNSA est plus que jamais sollicité dans la résolution des problèmes. Pendant près de deux heures du temps, le Bureau de cet organe d'appui à la démocratie a échangé avec le mouvement de syndicat des balayeurs de Kinshasa non seulement pour les écouter, mais aussi pour leur livrer quelques pistes des solutions. D'après Doudou Munga, Président du mouvement syndical des balayeurs, ses collègues, à cause des arriérés de 11 mois, ont passé des nuits dehors, à la belle étoile, par manque des moyens. «Ils (les balayeurs) totalisent 11 mois d'arriérés de salaire et ils ont passé plus de trois mois dehors en train de réclamer leurs salaires... L'autorité du CNSA, le Président Olenghankoy, nous a reçus et nous a écoutés, il nous a présenté des difficultés auxquelles le pays rencontrent vu le problème de guerre à l'Est, la gratuité de l'enseignement de base, etc.», renseigne le Président du mouvement syndical des cantonniers.

Satisfaction après l'audience

Toutefois, au sortir de cette audience, Doudou Munga et compagnie ont apprécié l'accueil de Joseph Olenghankoy. Ils estiment que ce dernier va entreprendre des démarches dans les jours qui suivent, pour que la situation des cantonniers soit complètement décantée. «Nous sommes satisfaits par rapport à la rencontre d'aujourd'hui avec le Président du CNSA. Il nous a très bien accueillis, il nous a fait comprendre beaucoup de choses. A partir d'aujourd'hui, nous ne ferons plus de meeting en attendant qu'il puisse exposer ce problème auprès des autorités du pays.

A noter que cela fait 4 mois depuis que certains cantonniers passent des nuits dehors. Ils ont effectué un sit-in devant la primature, le Ministère des finances et l'hôtel du Gouvernement. Ces quatre mille cantonniers mesurent les arriérés de 11 mois à la hauteur de 7 millions de dollars américains. Ils attendent à ce que le slogan "le peuple d'abord" soit une réalité et que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba s'imprègne de tous les contours du dossier.