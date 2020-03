Cote d'Ivoire: 29 e édition de la Journée internationale de la femme - Dominique Ouattara aux femmes : « Prônez l'apaisementet le consensus au sein de notre société »

Cette année, la Journée internationale de la femme (Jif) 2020, au niveau de la Côte d'Ivoire, a été célébrée à Anyama, au stade municipal, où les femmes étaient fortement mobilisées.

Dominique Ouattara, la marraine statutaire de l'évènement, a exprimé sa joie d'avoir à ses côtés son aînée Henriette Konan Bédié, qui a les mêmes objectifs qu'elle : œuvrer pour le bien-être des populations vulnérables. Elle n'a pas manqué de féliciter la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramata Ly-Bakayoko, organisatrice de cette journée dont le thème national cette année est : « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ».

Pour la Première dame, ce thème est une invitation à donner davantage de pouvoir aux femmes, en ce sens que la femme est l'épicentre de la famille. Elle sait apaiser les tensions et calmer les cœurs, toutes choses qui font d'elle le socle d'une nation forte et unie. Aussi, a-t-elle profité de l'occasion pour réitérer à ses sœurs la mission qu'elle a confiée à toutes les femmes du pays, à travers les femmes leaders qui sont venues lui présenter leurs vœux à la faveur de la nouvelle année. « Comme à vos sœurs, je vous demande d'être garantes de la paix dans notre pays », a-t-elle dit, faisant allusion aux prochaines échéances électorales. « Prônez l'apaisement et le consensus au sein de notre société et user toujours de diplomatie et de sagesse pour apaiser les cœurs de vos époux et de vos enfants qui seront engagés dans la compétition politique », a-t-elle insisté.

Dominique Ouattara a fait savoir que leur rôle dans la préservation de la paix est d'autant plus important que les femmes et les enfants sont toujours les plus grandes victimes des conflits. Pour cette raison, elle veut compter sur l'engagement et l'implication active de « ses sœurs », pour que le pays continue de connaître la paix et la stabilité.

Les acquis en Côte d'Ivoire

Aussi, s'est-elle réjouie de ce qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement mette un accent particulier sur la promotion des droits des femmes à travers plusieurs mesures visant à valoriser et à renforcer leur statut. Notamment la constitution de 2016 qui renforce la protection de leurs droits et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les administrations et les entreprises.

Dominique Ouattara a également cité la loi de représentativité de 30% des femmes au titre des postes électifs, ainsi que la loi sur l'héritage qui permet à la femme légitime d'être héritière au même titre que les enfants du défunt. Et au niveau international, la ratification de plusieurs conventions internationales et l'adoption de nouvelles lois prônant l'égalité de traitement entre l'homme et la femme.

La Première dame a cependant constaté que toutes ces lois ne sont pas encore totalement appliquées et a demandé aux femmes de continuer à se mobiliser pour leur application totale. Elle a donc estimé que le thème international, « Je suis de la génération Egalité. Levez-vous pour les droits des femmes », est évocateur.

La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant Ramata Ly-Bakayoko, quant à elle, a indiqué que pour permettre aux femmes de jouer pleinement leur rôle d'actrices de paix, il est primordial qu'elles occupent toute la place qui leur revient dans la société. Notamment jouir de tous leurs droits politiques, économiques et sociaux.

Des actions en faveur des couches défavorisées

Pour ce faire, Ramata Ly-Bakayoko, au nom des femmes de la Côte d'Ivoire, a exprimé leur gratitude à la Première dame pour ses actions en faveur des couches sociales défavorisées. Particulièrement les femmes et les enfants, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité du pays.

Car, a-t-elle déclaré, « permettre, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci), à plus de 215 000 femmes d'avoir des activités génératrices de revenus, sortir de la précarité, de scolariser leurs enfants, de participer aux dépenses de la famille et aux actions de la communauté, c'est contribuer à l'instauration d'une paix durable dans le pays ». Dans le même ordre d'idées, la ministre a souligné une autre action de la Première dame qui aboutit au même objectif. Il s'agit de la resocialisation des enfants de la rue et les enfants en conflit avec la loi, à travers les centres d'accueil des enfants en détresse de Soubré et le Centre de réinsertion de Bouaké.

Ramata Ly-Bakayoko a également évoqué la lutte acharnée que mène Dominique Ouattara contre le travail des enfants dans la cacaoculture, pour permettre l'édification de la Côte d'Ivoire de demain dans la paix et la stabilité. La ministre a aussi indiqué qu'avec l'Hôpital mère-Enfant de Bingerville, qui permet aux femmes et aux enfants issus de milieux défavorisés de bénéficier de soins de qualité, la Première dame leur redonne leur dignité, leur autonomie, gage d'une paix durable. « Pour avoir placé l'humain au centre de vos préoccupations, pour votre engagement à promouvoir les droits de la femme, les femmes de Côte d'Ivoire vous disent merci », a dit encore la ministre. Qui a, par ailleurs, rappelé que c'est à la suite des résultats tangibles que Dominique Ouattara a obtenus que les Femmes leaders d'Afrique lui ont décerné, au mois de février dernier, le titre de Première dame d'exception.

Elle n'a pas omis de traduire la reconnaissance des femmes de Côte d'Ivoire au Président de la République Alassane Ouattara, son époux, premier défenseur de leurs droits. Pour les efforts qu'il a fournis pour intégrer la dimension genre dans le processus de paix et de développement du pays.Amidou Sylla, le maire d'Anyama, lui, a remercié Dominique Ouattara pour ses conseils avisés au Président de la République. Il a également réitéré ses remerciements à la ministre Ramata Ly-Bakayoko qui a fait d'Anyma la capitale ivoirienne de la femme, ce jour.

Clarisse Duncan, Aïssatou Gon Coulibaly et les épouses des présidents d'institution, ainsi que les épouses de ministres, étaient présentes et ont défilé avec la ministre Ramata Ly-Bakayoko en tête de file. A leur suite, les femmes du corps militaire et para militaire, celles de l'armée de l'air et de terre, la marine nationale, les sapeurs-pompiers, etc, sont passées devant les tribunes. Présentes dans tous les milieux professionnels, de la société, et dans le monde agricole, les femmes se sont fait voir à travers un beau défilé. Une ambiance joyeuse entretenue par Mawa Traoré, Afou Kéïta et Safarel Obiang qui ont fait danser les femmes.