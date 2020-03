Cote d'Ivoire: Accords de partenariat - Le pays obtient la construction de treize maisons de l'artisanat

S'il y a un ministre heureux en ce moment, c'est bien celui de l'Artisanat, Sidiki Konaté. Qui vient de boucler, avec ses partenaires, les différents accords pour la construction de 13 maisons modernes de l'artisanat dans les 13 régions du pays.

La remise officielle du protocole d'accord par Sidiki Konaté au consortium Altea-Weidong-Chaucot Dubost et le groupe Weitc, a eu lieu le 4 mars, au cours d'une cérémonie solennelle à son cabinet. Et ce, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso et de Touré Ousmane de la direction de la diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères. Qui suit de près l'évolution du projet.

Depuis son accession à la magistrature suprême, le Président Alassane Ouattara a inscrit la modernisation et la professionnalisation des métiers de l'artisanat au nombre de ses priorités. Pour donner forme à cette ambition, il a instruit le ministre de l'artisanat à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour offrir aux artisans ivoiriens des conditions décentes de travail, mais surtout de faire en sorte que ces derniers vivent de leurs métiers.

A cela il faut ajouter l'identification des artisans, afin d'établir une base de données nationales pour des statistiques fiables du secteur de l'artisanat. C'est donc ce programme ambitieux, jamais réalisé en Afrique qui est contenu dans la plateforme numérique pour le développement et la promotion de l'artisanat (Pndpa). Mission réussie pour le ministre Sidiki Konaté.

C'est le constat qui se dégage de la cérémonie du 4 mars, dont l'aboutissement est la pose de la première pierre, dans les jours à venir, du premier centre artisanal moderne, sur les treize à construire. Selon l'architecte Abdoulaye Dieng, les centres artisanaux regrouperont sur le même site, tous les corps de métiers du secteur. Ils seront subdivisés en plusieurs compartiments. Il s'agit d'une zone de formation initiale et continue et d'apprentissage, une zone de la production et une zone d'exposition et de commercialisation.

En plus d'une administration, d'un grand amphithéâtre, des restaurants ouverts au public et d'un internat pour les stagiaires. Ces « pôles d'excellence unique en Afrique » seront construits en béton de terre compressé (Btc) « pour valoriser les matériaux locaux », rassure l'architecte. L'autre innovation est que le projet est doté d'une plateforme numérique qui prend en compte, en plus de la base de données, une galerie virtuelle, qui permettra aux artisans ivoiriens de vendre leurs produits à travers le monde et cela en un clic.

En se réjouissant de la mise en œuvre d'un projet aussi cher au chef de l'État, le ministre Sidiki Konaté a traduit sa gratitude à toutes les autorités qui y ont cru. Et de rappeler que le secteur de l'artisanat est essentiel pour l'économie nationale. « L'artisanat n'est souvent pas cité en matière d'investissement, pourtant ce secteur est essentiel pour la diversification de notre économie... », indique le ministre de l'artisanat. La ville de Grand-Bassam abritera la toute première maison de l'artisanat sur 5000 m2. Les autres seront réparties dans les villes d'Adzopé, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Kong, Korhogo, Man Odienné, San Pedro, Séguéla, Soubré et Yamoussoukro.

Le président du consortium franco-chinois chargé de la mise en œuvre du projet, Dai Shen, a pour sa part salué la détermination du ministre Sidiki Konaté dans l'aboutissement du Pndpa. Qui va valoriser davantage le métier de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Mieux, il sera une source d'enrichissement pour les artisans et l'État en matière de recettes fiscales. « Ce projet est unique dans le monde », précise l'expert chinois