Congo-Kinshasa: Mobilisation des recettes - Sylvestre Ilunga passe à la phase supérieure avec la DGI

Dans le cadre de la campagne de mobilisation des recettes de l'Etat qu'il a lancé il y a peu, le Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, a reçu en audience, le samedi 7 mars 2020, le Directeur Général intérimaire de la Direction Générale des Impôts, Ngoy Yav Nzam.

Il a été question pour le responsable de cette régie financière d'expliquer au chef du gouvernement où en est-on avec la mobilisation des recettes de l'Etat au niveau de la DGI, quels sont les problèmes que connaît la DGI et quelles peuvent être des solutions rapides à y apporter ?

Sylvestre Ilunga tient, en effet, à pousser la DGI et les autres Régies financières à bien accomplir les assignations prévues dans la loi de Finances 2020. Ngoy Yav Nzam renseigne que la DGI connaît des moments extrêmement durs, du fait que le gouvernement doit faire face à des dépenses, principalement des dépenses sociales. Toutefois, par rapport à l'année 2019, a-t-il souligné, les recettes réalisées étaient de l'ordre de 4 mille 11 milliards de francs congolais. Et pour l'année 2020, les prévisions se situent autour de 6 mille 166,9 milliards de francs congolais. Ce qui fait un accroissement, par rapport à l'année 2019, de l'ordre de 52%. "C'est énorme", s'exclame le Directeur Général, soulignant qu'il est maintenant question de se mettre réellement au travail, fournir tous les efforts qu'il faut, étant donné que les prévisions ne sont que des minima, donc qu'il est possible de dépasser.

"Maintenant, le problème c'est de travailler sur tous les aspects de mobilisation de ressources. En matière de l'impôt sur les rémunérations, nous avons demandé à ce que toutes les institutions politiques, publiques, agents publics et autres, puissent aussi payer l'IPR alors que dans le temps, il n'en était pas ainsi. Tout ça, c'est dans l'objectif de pouvoir améliorer les recettes", a-t-il laissé entendre.

Au cours de son entrevue avec le chef de l'Exécutif central, il était aussi question de voir comment doter la DGI des moyens informatiques. Surtout placer, par exemple, les caisses enregistreuses au niveau des contribuables qui collectent la TVA, explique le Directeur Général. Cela permet, en effet, de remonter les informations au niveau de la DGI et de suivre tout ce que le contribuable est en train de collecter comme TVA, et de réduire les manœuvres de fraude.

Par ailleurs, plusieurs solutions sont proposées par la DGI, qui sollicite l'appui du gouvernement afin qu'elle arrive à mobiliser correctement les recettes.

Cependant, les problèmes économiques qui s'affichent et ceux en vue, semblent faire obstacle aux objectifs assignés. Notamment, la baisse du cours mondial des matières premières pour le cobalt et le cuivre. Ce qui entraine une baisse de revenu pour les entreprises minières sur qui la DGI prélève le plus de revenus. Tout compte fait, elle les examine et s'emploie à trouver des solutions quant à ce, pour arriver finalement à atteindre les prévisions.