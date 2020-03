Soudan: EUA - Retirer le pays de la liste du terrorisme est une question de temps

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk a confirmé que les États-Unis d'Amérique sont un partenaire stratégique à travailler avec le Soudan afin de surmonter les défis de la phase actuelle.

C'était lors de sa rencontre dimnche, dans son bureau au Conseil des ministres, avec la délégation du Trésor américain pour lutter contre le financement du terrorisme dirigée par le secrétaire adjoint Marshall Billingslea, en présence du ministre des Affaires du Cabinet, l'ambassadeur Omar Bashir Manis et du ministre d'État aux Affaires Étragères, le Dr Omar Gamar eddine.

Son Excellence a exprimé sa fierté du modèle soudanais, qui repose sur le partenariat entre civils et militaires pour mettre le Soudan en sécurité et jeter les bases de la construction d'un système démocratique solide dans le pays.

La réunion a examiné le rôle que les États-Unis d'Amérique peuvent jouer dans le contexte de l'appui et de l'assistance au gouvernement de transition dans la mise en œuvre de ses priorités et programmes, en particulier dans les domaines de l'économie et de la paix.

Pour sa part, la délégation du Trésor américain pour lutter contre le financement du terrorisme a exprimé sa joie de visiter le Soudan, et la délégation a précisé que les restrictions financières et économiques sont levées du Soudan, et a souligné que la suppression du nom du Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme est une question de temps et elle a indiqué qu'il existe des comités en Amérique travaillant à cet égard.