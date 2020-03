Algérie: Affaires de montage automobile - Poursuite du procès par les plaidoiries de la défense

Alger — Le procès en appel dans les deux affaires de montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019, se poursuit dimanche à la Cour d'Alger, par les plaidoiries du collectif de défense des cadres du ministère de l'Industrie et de Fares Sellal, fils de l'ancien Premier ministre.

Dans ce cadre, la défense de Abdelkrim Mustapha, ancien cadre au ministère de l'Industrie, a demandé la relaxe de son mandant, appuyant sa demande par le fait que ce dernier "n'a aucune autorité pour prendre des décisions qui relèvent des prérogatives du ministre du secteur".

La même demande a été formulée par la défense de Mekraoui Hassiba, cadre au même ministère, et ce au vu de l'absence de preuves incriminant l'accusée dans le "scandale" du dossier de montage automobile.

Le collectif de défense de l'accusé Agadir Omar, Directeur du développement industriel au ministère de l'Industrie, a affirmé que leur mandant attend d'être relaxé car "n'ayant aucune prérogative pour accepter ou refuser les dossiers des opérateurs", sa mission consistant uniquement à recevoir et orienter les opérateurs et les partenaires étrangers.

Le procès se poursuivra par les plaidoiries des collectifs de défense des autres accusés.

Le Procureur général près la Cour d'Alger avait requis, jeudi dernier, des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de 15 ans de prison ferme à l'encontre des deux ministres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, outre une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre des anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni et des hommes d'affaires Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Haddad et Hadj Malik Said.

Le Procureur général a requis cinq (5) ans de prison à l'encontre de Chaid Hamoud, trésorier de la campagne électorale de l'ancien Président Bouteflika, et trois (3) ans pour les frères Semmai.

Il s'agit également d'amendes allant de 1 à 3 millions de dinars avec confiscation de tous leurs biens.

L'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal a écopé d'une peine de 12 ans de prison ferme et les anciens ministres de l'Industrie Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda d'une peine de 10 ans de prison ferme.

Ont été condamnés également l'ancienne ministre Nouria Yamina Zerhouni à une peine de 5 ans de prison ferme, les hommes d'affaires Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison ferme avec confiscation des fonds saisis, et Mohamed Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme.

Le fils de l'ancien Premier ministre, Fares Sellal a été condamné, quant à lui, à une peine de 3 ans de prison ferme.