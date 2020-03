Algérie: Pêche et aquaculture - Appel à garantir l'appui et l'accompagnement technique

Alger — Les représentants des associations de la société civile et les professionnels du secteur de la Pêche et de l'aquaculture ont insisté, lors d'une rencontre, samedi, avec le ministre du secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur l'importance de garantir l'appui financier, l'accompagnement technique et scientifique et la formation des professionnels ainsi que la levée des entraves administratives empêchant la concrétisation de leurs projets.

Cette réunion, organisée à l'Institut national supérieur de la Pêche et de l'aquaculture (INSPA) à Alger, vise à inclure dans la feuille de route du secteur, un volet spécifique aux activités de la société civile, à travers le recensement des préoccupations des professionnels des différentes régions du pays, la mobilisation des associations de la société civile dans les activités liées à la Pêche et à l'aquaculture et tout ce qui est en relation avec l'environnement marin, continental et saharien.

Certaines associations présentes à cette rencontre ont demandé à la tutelle de leur assurer des sièges sociaux et de garantir aux professionnels du secteur les moyens de travail, l'assurance ainsi que les différents documents qui leur sont indispensables pour exercer pleinement leur métier. A cet effet, le président de l'association "El mostkabal" (Avenir) a affirmé que les bateaux de pêche et autres outils de travail ont besoin de maintenance.

Le président de l'association "Capitaines de navires" de la commune de Khemisti (Tipasa), a évoqué la souffrance des pêcheurs, qui travaillent dans des conditions difficiles, sollicitant le ministre pour la réouverture de l'usine de poisson "Falcon", fermée depuis 20 ans.

Les associations ont appelé à accorder davantage d'intérêt aux micro-activités de la Pêche et de l'aquaculture, au réaménagement et à la réhabilitation des ports.

Des associations de Médéa, Ain Témouchent et Relizane ont mis l'accent sur l'impératif d'améliorer les opérations de commercialisation au niveau des pêcheries modernes et d'interdire la vente anarchique des produits halieutiques.

D'autres organismes activant dans l'aquaculture dans le Sud ont souligné la nécessité d'activer les cadres réglementaires en la matière, de créer des usines d'aliments pour les poissons et de matières premières afin d'alléger les coûts d'importation. De même qu'il faudrait songer à former les jeunes dans cette activité.

Les associations de protection du consommateur se sont penchées, quant à elles, sur la question des prix de la sardine, proposant de prévoir une étude afin que ce produit soit à la portée des petites bourses.

En réponse aux préoccupations, M. Ferroukhi a fait savoir que ce rendez-vous serait suivi d'autres rencontres pour parvenir à la définition exacte des associations actives dans le domaine et leur implication dans la réalisation des projets.

Selon le ministre, le département s'emploie à mobiliser l'ensemble des associations de la société civile concernées de façon directe ou indirecte par la formation et l'intégration des jeunes, par l'environnement maritime, les clubs de plongée sous-marine, les clubs de voiles, la pêche de loisir, les associations de bénévolat, ainsi que les associations du consommateur et professionnelles.

Le ministre a annoncé un changement de la méthode de travail à travers l'actualisation et la mise en œuvre des politiques publiques ainsi que la recherche de solutions aux problèmes et l'évaluation du secteur en permanence.

Selon le ministre, le secteur qui aspire à s'orienter vers la pêche en haute mer, doit compter des compétences humaines qualifiées et formées, soutenues par les associations et secteurs concernés, ce qui permettra l'intégration des jeunes au nombre de 5.000 dans les programmes de formation.

M. Ferroukhi a indiqué que la coordination avec les autres secteurs pour l'amélioration des conditions de travail au niveau local incombera au secteur, outre l'organisation de visites et de rencontres avec les professionnels pour rechercher les solutions aux problèmes enregistrés.

Cette rencontre a vu la présence d'associations de la société civile, de professionnels, de consommateurs, d'associations activant dans le domaine de l'environnement marin et d'associations comprenant des compétences scientifiques ainsi que des étudiants diplômés d'instituts et d'universités à travers toutes les wilayas du pays.