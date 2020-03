Algérie: Le Président Tebboune distingue des femmes excellant dans la gestion de projets

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, dimanche à Alger, à la distinction d'un groupe de femmes algériennes ayant réussi dans la concrétisation de leurs projets et excellé dans leur gestion, en dépit des défis auxquels elles étaient confrontés.

Lors d'une cérémonie organisée en l'honneur de la femme algérienne à l'occasion de la Journée internationale des Femmes, des Algériennes venues de toutes les wilayas du pays ont été distinguées pour s'être démarquées par leurs efforts quotidiens et avoir pu relever les défis, tout en réussissant avec brio dans la gestion de leurs projets avec des moyens limités reposant essentiellement sur les micro-crédits octroyés par l'Etat, à travers lesquels elles se sont imposées et ont offert l'opportunité à d'autres femmes, en les intégrant dans ces projets. Des attestations de reconnaissance et de considération ont été remises à ces femmes en guise d'encouragement pour percer vers un avenir radieux.

Par ailleurs, le Président Tebboune a visité une exposition d'artisanat organisée à cette occasion, où il s'est enquis de quelques projets réalisés par des femmes, reflétant l'identité algérienne et les traditions des Algériens à travers tout le territoire national.

Pour encourager les femmes algériennes et valoriser leurs innovations, le Président Tebboune a annoncé l'institution du Prix national de la Femme innovante, dans tous les domaines, "en reconnaissance de leurs efforts et pour la valorisation de leurs réalisations afin de les motiver à aller de l'avant dans leurs projets, avec compétence et mérite, dans tous les domaines".

Le Président Tebboune n'a pas manqué de louer "les contributions innovantes et précieuses de la femme algérienne à l'édification de l'Algérie nouvelle et sa préservation".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar Krikou, a affirmé que la femme algérienne "occupe une place prépondérante dans le projet institutionnel de Président Tebboune dans le cadre de l'établissement des fondements de la Nouvelle République", ajoutant que la célébration de sa journée internationale "reflète sa prise de conscience quant à l'importance de son adhésion à la démarche du développement durable, à travers la sacralisation du travail et la consécration de l'innovation, en adéquation avec ses ambitions constructives".

A cette occasion, la ministre a salué "l'esprit d'innovation" du Président de la République dans le choix du slogan de cette cérémonie qui démontre, a-t-elle ajouté, "sa foi et sa confiance en les capacités de la femme algérienne dans la participation efficace au changement soutenant les fondements de la nouvelle République, à travers la valorisation et l'encouragement de son rôle de développement, en tant que travailleuse ou innovante dans les différentes régions du pays".